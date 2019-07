Arrestati i due scafisti dello sbarco di ieri sera a Pozzallo

Due operazioni anti scafisti a Lampedusa : nove Arrestati : Mauro Indelicato Immagine di repertorio Le operazioni sono state coordinate dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e condotte da Polizia e Guardia di Finanza: scoperti nove scafisti a Lampedusa A Lampedusa gli sbarchi negli ultimi giorni appaiono in aumento, specialmente rispetto al mese scorso: complice il bel tempo, l’isola vede l’intensificarsi del fenomeno dei cosiddetti “sbarchi fantasma”, approdi cioè di barconi o ...

'Ndrangheta - Arrestati due agenti del carcere di Cosenza : Portavano droghe e vino ai detenuti delle cosche, e consentivano loro di comunicare con l'esterno per sviare le indagini. Incastrati grazie ai pentiti

‘Ndrangheta - Arrestati due poliziotti del carcere di Cosenza : “Libertà di manovra ai detenuti dei clan in cambio di soldi” : Due poliziotti del carcere di Cosenza sono stati arrestati per concorso esterno in associazione mafiosa. Gli agenti, secondo l’accusa, in cambio di soldi favorivano gli appartenenti alle cosche di ‘ndrangheta Lanzino/Ruà/Patitucci, Bruni/Zingari e Rango/Zingari. Gli inquirenti, anche grazie alle dichiarazioni di nove collaboratori di giustizia, hanno scoperto un ambiente all’interno della Casa circondariale di Cosenza ...

“Uccidete il Principe Harry - ha sposato un’afroamericana” : Arrestati due pericolosi attentatori : Su internet e sui social incitavano ad attacchi contro il Principe Harry, reo di aver sposato un afro-americana. Ora due neonazisti sono stati condannati per terrorismo, rispettivamente a 18 mesi e quattro anni di carcere. Si tratta di Michal Szewczuk, 19 anni, residente a Leeds, e Oskar Dunn-Koczorowski, 18 anni, di West London. I due facevano parte di un gruppo estremista chiamato Sonnenkrieg Division. Il sito Internet del gruppo, controllato ...

Roma - estorsioni con metodo mafioso : Arrestati due appartenenti ai Casamonica : arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma due appartenenti alla famiglia Casamonica per estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. La polizia ha eseguito nelle prime ore del mattino le due misure cautelari in carcere. L'articolo Roma, estorsioni con metodo mafioso: arrestati due appartenenti ai Casamonica proviene da Il Fatto Quotidiano.

L’ombra della camorra sul Ponte Morandi : Arrestati due esponenti della Tecnodem : C’è la mano della camorra sulla demolizione del Ponte Morandi. La notizia in un lancio di agenzia. La Direzione investigativa antimafia di Genova ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare. In Liguria e in Campania. arrestati l’amministratore della Tecnodem srl di Napoli e una donna considerata prestanome della società. L’accusa è di vicinanza alle organizzazioni camorristiche. La Tecnodem è una delle aziende impegnate ...

Lamezia Terme - per cinque anni hanno rapinato lo stesso anziano : Arrestati due 31enni : L’incubo è durato cinque anni. Per tutto questo tempo un sessantenne di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, ha dovuto subire le angherie di una coppia di piccoli delinquenti locali che lo avevano preso di mira. Ogni volta che lo vedevano in strada, i due lo avvicinavano e, sotto la minaccia di un coltello, si facevano consegnare delle piccole somme di denaro. Per molto tempo l’avevano fatta franca, finché non hanno deciso di compiere un ...

Picchiano - minacciano e rapinano lo stesso anziano per cinque anni : Arrestati due trentunenni : Due ragazzi di 31 anni di Lamezia Terme sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate. I due per cinque anni consecutivi hanno rapinato sempre lo stesso uomo.

Sono stati Arrestati in Thailandia due italiani che avevano messo in piedi una truffa fingendosi George Clooney : Sono state arrestate in Thailandia, a Pattaya, due persone italiane che avevano messo in piedi una truffa fingendosi l’attore statunitense George Clooney. I due, Francesco Galdelli e Vanja Goffi, Sono stati arrestati in un’operazione coordinata dagli agenti italiani dell’Interpol e dalla

Truffarono anche George Clooney - Arrestati in Thailandia due latitanti italiani : Due cittadini italiani sono stati arrestati in Thailandia: i due sono accusati di aver messo a segno una serie di truffe, di cui molte anche in Italia. Tra i truffati della coppia c'è anche la star di Hollywood George Clooney: i due avevano creato una linea di abbigliamento a nome dell’attore, che ovviamente non ne era a conoscenza.

Arrestati alla Stazione Termini due ladri seriali di valigie : Sono due algerini i ladri 'seriali' Arrestati dagli agenti della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio in servizio alla Stazione Termini. I due, rispettivamente di 42 e 35 anni, si aggiravano all'interno dello scalo ferroviario adocchiando le valigie dei viaggiatori. Da lì a poco sono entrati in azione individuando come possibile vittima un cittadino orientale che, con diversi bagagli al ...

Pisa - bambini percossi con delle mazze per imparare il Corano : Arrestati due “maestri” : percossi con delle mazze per imparare il Corano. È quanto succedeva in una specie di doposcuoloa allestito in un appartamento del centro di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, dove la polizia ha arrestato due “maestri” di Corano con l’accusa di maltrattamenti su minori. Indagato anche un terzo membro di un’associazione culturale islamica senegalese. La casa dove si teneva il doposcuola era frequentata da ...

Camorra : latitanti al mare - Arrestati due esponenti del clan Rinaldi : Camorra: latitanti al mare, arrestati due esponenti del clan Rinaldi Beccati sulla spiaggia di Marina di Ardea insieme ai familiari due membri della cosca che controlla il quartiere partenopeo di San Giovanni a Teduccio. Ricercati dal dicembre scorso, devono scontare 5 anni per estorsione aggravata da metodo ...

Arrestati due pakistani! Studentessa sfugge a stupro a Teramo : La giovane è stata bloccata dai due stranieri vicino l’ascensore del condominio e palpeggiata in varie parti del corpo. Gli aggressori son stati fermati poco dopo dalla polizia in una via adiacente al palazzo. Esperienza da incubo quella vissuta da una Studentessa universitaria la scorsa notte all’interno del condominio in cui vive. La giovane, infatti, è stata seguita, bloccata con forza e palpeggiata con insistenza da due ...