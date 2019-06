Venezia | bimba di 12 anni viene sbalzata sull’elica di un barchino da un’onda anomala e

Barca urta contro pali nella laguna di Venezia - muore bimba di 12 anni : Barca urta contro pali nella laguna di Venezia, muore bimba di 12 anni L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 vicino a Punta Sabbioni. La ragazzina è stata sbalzata fuori bordo, è deceduta durante il trasporto all'ospedale. Il padre è ricoverato in stato di choc Parole chiave: ...

Venezia - si addormenta nello scuolabus - bimba di 3 anni rimane a bordo per due ore da sola : Una bimba di tre anni è rimasta in uno scuolabus per due ore sotto il sole cocente, in un deposito. Si erano dimenticati di lei perché si era addormentata durante il tragitto. L'episodio è avvenuto a Scorzé, in provincia di Venezia. La piccola non ha avuto conseguenze fisiche, ma quando è stata ritrovata era in lacrime.Continua a leggere

