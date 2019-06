Nomine Ue | non c’è ancora l’accordo Paesi divisi su Timmermans | rispunta la Vestager

Scandalo Csm - Lotti : “Non mettevo bocca sulle Nomine nelle Procure” : Scandalo Csm, Lotti: “Non mettevo bocca sulle nomine nelle Procure” L''ex ministro: “Non ci sono mai state relazioni con Procura di Roma”. L’ha detto uscendo dal tribunale della capitale, dove è stato ascoltato durante l'udienza preliminare del caso Consip. Al gup: “Escludo categoricamente” di aver parlato dell’inchiesta con ...

Csm - si dimette anche Cartoni : "Ma non ho mai parlato di Nomine" : L'addio di un altro dei consiglieri togati coinvolti con una lettera al vicepresidente Ermini: "Lascio per senso di responsabilità, non mi è stato permesso di difendermi"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno : Il segretario non scarica l’ex ministro e si limita a dire : “Il partito che ho in mente non si occupa delle Nomine dei magistrati” : Psico-dem Zingaretti si tiene l’imbarazzante Luca e quello, per ringraziarlo, lo bastona Nel caos – Il segretario difende l’ex ministro e dice: “Il mio Pd non si occupa di Procure” di Wanda Marra La macchina del tango di Marco Travaglio L’ultimo grido del tartufismo nazionale è smentire notizie inesistenti per cancellare quelle esistenti e rispondere alle domande sbagliate per eludere quelle giuste. Tipo dialogo tra sordi. “Che ora ...

Zingaretti : non ci occupiamo Nomine Csm : 20.14 "Il Pd non ha mai dato mandato a nessuno di occuparsi degli assetti degli uffici giudiziari. Il partito che ho in mente non si occupa di nomine di magistrati". Così una nota del segretario Pd, Zingaretti, in merito al caos procure. "Agli esponenti Pd protagonisti di quanto emerso non viene contestato alcun reato", aggiunge. "In un incontro ho espresso le mie opinioni liberamente:non minacce o costrizioni. Non ho commesso alcun reato, né ...

Nicola Zingaretti su Lotti : "Il Pd che ho in mente non si occupa di Nomine di magistrati" : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, interviene sull’affaire Csm che ha investito anche l’ex ministro dem Luca Lotti.“Di fronte all’indagine relativa al Csm - afferma -, data la delicatezza del tema, ritengo che occorrano la massima franchezza e precisione di giudizio. Se emergeranno rilievi penali, mi atterrò sempre al principio garantista e di civiltà giuridica secondo il quale prevale la presunzione ...

Csm - Quirinale : “Mattarella non è mai intervenuto sulle Nomine. L’ultimo incontro con Lotti risale al 6 agosto” : L’ultimo incontro di Sergio Mattarella con Luca Lotti risale al 6 agosto scorso. Quindi quattro mesi prima per l’ex ministro dello Sport venisse chiesto il rinvio a giudizio per l’inchiesta Consip. Quando ancora Giuseppe Pignatone era nel pieno delle sue funzioni. Insomma: i legami vantati dal braccio destro di Matteo Renzi con Luca Palamara, registrati dal trojan installato sul telefonino di quest’ultimo, sarebbero ...

Nomine Csm - Renzi : “Metodo non l’ha inventato Luca Lotti. Ipocrisia solo per attaccare i nostri” : “Io sono per una riforma delle regole, ma sull’inchiesta del Csm ho visto tanta Ipocrisia solo per attaccare i nostri“. Così Matteo Renzi, a Repubblica delle Idee, sul caso Palamara che coinvolge anche Luca Lotti. “Il Csm ha delle regole, che possono piacere o meno, a me ad esempio non piacciono. Il Csm ha fatto Nomine all’altezza, ma l’ha fatto con quel metodo lì: la politica che incontra i magistrati perché lo prevedono ...

De Laurentiis - ‘ndo vai se non elargisci biglietti gratis ai magistrati che decidevano le Nomine : Lotito e Palamara Quando vede gli amici del Pd e anche i consiglieri, Palamara decide talvolta di coinvolgere Claudio Lotito. Il presidente della Lazio e` a sua volta amico di molti magistrati e politici, partecipa spesso a cene e incontri mondani. Li raggiunge anche a tarda sera. Ma soprattutto e` disponibile a regalare biglietti per le partite della sua Lazio. Il 15 maggio, in occasione della finale della Coppa Italia contro l’Atalanta, in ...