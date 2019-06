Uomini e donne | Giada Giovanelli attacca Manuel | ' Non ha rispetto e si è visto'

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Archiviate le polemiche per la rottura lampo tra Angela Nasti e Alessio Campoli, da qualche giorno il gossip disi sta concentrando sul rapporto diGaliano e Giulia Cavaglià. Anche loro sono diventati una coppia alla fine della stagione 2018-19 del Trono Classico e nelle prime settimane insieme hanno dato l'impressione di essere felici e innamorati. Da quando però lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici, lasciando a casa la fidanzata, qualcosa sembra essere cambiato. Nonostante le frequenti smentite da lui pubblicate su Instagram, in rete hanno cominciato a circolare le voci di un presunto tradimento dell'ex corteggiatore che sarebbe statoin un locale in compagnia di una ragazza. Sulla questione si sono espressi in molti e qualche ora fa è arrivata anche l'opinione di, ex protagonista di Temptation Island. Proprio in quella ...

