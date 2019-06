Sky su Manolas | Giuntoli a Montecarlo per la firma

ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2019) Ultime ore per chiudere l’affare. Secondo quando dichiarato da Gianluca Di Marzio a Sky.avrebbe infatti raggiunto Mino Raiola aper ladel difensore greco.-Napoli, si chiude nelle prossime ore “La trattativa per il trasferimento di Kostasin azzurro va avanti ad oltranza ma in serata c’è stato un incontro atra il ds del Napolie Raiola, procuratore del difensore greco, per limare gli ultimi dettagli prima della definizione di questa operazione.resterà nel Principato anche domani, la Roma resta in attesa. Comunque c’è fiducia per chiudere questo affare tra stanotte e domattina. Nei prossimi giorni toccherà a James Rodriguez” L'articolo Sky super lailNapolista.

