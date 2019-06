Procedura d’infrazione | Giorgetti | “Rinvio non sia escamotage anti flat tax Io

Ue - Salvini : “Procedura d’infrazione sarebbe attacco politico basato su antipatia - non su numeri” : “Mi rifiuto di pensare che uno dei Paesi che paga di più nell’Ue venga sanzionato come l’ultimo della classe per aver rispettato regole europee che ci stanno portando, disoccupazione, precarietà e debito”. Così Matteo Salvini sul rischio che l’Ue avvii una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per debito eccessivo. “Non la prendo nemmeno in considerazione questa ipotesi. Se arrivasse ...

Sviluppo - difesa e ricerca : che cosa taglieremo per evitare la Procedura d’infrazione : Il governo italiano avrebbe a disposizione circa 3,2 miliardi di maggiori entrate e altri 2 miliardi provenienti da un taglio della spesa pubblica (che erano stati congelati lo scorso dicembre per contenere il deficit) per regolare i conti pubblici ed evitare una procedura d'infrazione. In questo modo l'esecutivo potrebbe contare su un tesoretto da oltre 5 miliardi, che renderebbe più concrete le intenzioni dell'esecutivo di rispettare le ...

Berlusconi è a Bruxelles e il lapsus lo tradisce : la Procedura d’infrazione si trasforma in “prescrizione” : “Dobbiamo evitare questa condanna, perché di una condanna di tratta. Quella della prescrizione“. Silvio Berlusconi è a Bruxelles al vertice del Ppe e risponde ai giornalisti in tema di procedura d’infrazione a carico del nostro Paese. Il lapsus, però, lo tradisce. FQ Magazine Valentina Nappi: “Se Matteo Salvini è cristiano io sono vergine”. E poi ...

Cdm - Conte sulla Procedura d’infrazione : «Pronti a rispondere a Bruxelles» : Il premier: «Sarà un Consiglio dei ministri interessante. Il documento come un assestamento di bilancio»

Ue - Conte : “Evitare Procedura d’infrazione - ma convinti della nostra politica economica”. Proteste dai banchi Pd : Prima rivendica per l’Italia un “portafoglio economico di prima linea”, poi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della sua informativa alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 giugno, è tornato sul tema dei conti pubblici e della procedura d’infrazione: “Siamo tutti intenzionati a evitarla e siamo tutti ben convinti della nostra politica economica. Intendiamo mantenere ...

Procedura d’infrazione - i vincoli europei per evitarla sono irrazionali (e lo hanno già dimostrato) : Riccardo Realfonzo negli studi di Rai 3 al programma Fuori Tg decodifica per il grande pubblico i complessi meccanismi che spingono ogni volta la Commissione europea a chiedere al nostro Paese misure di austerità e di deregolamentazione del mercato del lavoro. Come spiega il direttore di economiaepolitica.it – commentando le eccellenti schede tecniche predisposte con la collaborazione di Davide Cassese – gli eurocommissari stimano la ...

L’Eurogruppo sostiene la Procedura d’infrazione per l'Italia : L’Eurogruppo, cioè il gruppo informale e riservato che riunisce i Ministri delle finanze degli Stati dell'eurozona, dice sì alla procedura d’infrazione a carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito. Ue: Italia non ha rispettato regola del debito, giustificata procedura d’infrazione L’Italia "non ha rispettato" la regola del debito né nel 2018 né nel 2019 e non ...

L'Eurogruppo sostiene la Procedura d’infrazione : [img src="https://media.polisblog.it/3/3ae/gettyimages-997058258.jpg" alt="procedura infrazione si da eurogruppo" size="large" id="399235”]L’Eurogruppo, cioè il gruppo informale e riservato che riunisce i Ministri delle finanze degli Stati dell'eurozona, dice sì a una procedura d’infrazione a carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito. Ue: Italia non ha rispettato ...

Tria : "Procedura d’infrazione da evitare - farebbe male all’Italia ma anche all’UE" : La procedura d'infrazione europea a carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito va "evitata in tutti i modi" ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo cui un tale scenario "farebbe sicuramente male all'Italia ma può fare male all'Europa". Secondo il titolare del Mef "dobbiamo arrivare assolutamente a un compromesso, con una trattativa e un dialogo costruttivo" perché questo va "nell'interesse ...

Ue - tecnici del Tesoro danno il via libera : la Procedura d’infrazione è giustificata : Il Comitato economico finanziario, in cui sono riuniti i direttori del Tesoro, ha confermato quanto stabilito dalla Commissione europea nel suo rapporto sul debito pubblico italiano: anche per i tecnici Ue una procedura d'infrazione a carico del nostro Paese sarebbe giustificata. In mattinata Giuseppe Conte e Giovanni Tria avevano riaffermato la linea di dialogo con Bruxelles, fiduciosi del fatto che si eviterà la procedura senza dover avviare ...

Procedura d’infrazione - Giovanni Tria cerca un compromesso con l’Ue : “È per il bene dell’Italia” : Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il governo italiano deve cercare un compromesso con l'Unione europea per evitare la Procedura d'infrazione: "È nel nostro interesse", assicura il titolare di via XX Settembre durante l'informativa urgente che si è tenuta alla Camera dei deputati.Continua a leggere

Procedura d’infrazione Ue - Tria rassicura : “Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano” : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che il reddito di cittadinanza e la quota 100 non verranno toccate dal governo, nonostante la Procedura d'infrazione proposta dalla Commissione europea con tanto di critiche nei confronti dell'anticipo pensionistico introdotto con la legge di Bilancio.Continua a leggere

Governo ultime notizie : Procedura d’infrazione al via. In cosa consiste : Governo ultime notizie: procedura d’infrazione al via. In cosa consiste Governo ultime notizie: i timori di una procedura d’infrazione ai danni dell’Italia da parte dell’Europa sono sempre più fondati. I motivi sono contenuti nelle raccomandazioni di Bruxelles all’Italia in cui si toccano i punti più critici che l’Europa contesta al nostro Paese. Governo ultime notizie, procedura articolata Prima di ...

Procedura d’infrazione Ue - Di Maio dà la colpa al Pd : “Riguarda loro - ma fanno la morale a noi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde alla notizia della Procedura d'infrazione dell'Ue e assicura che "quota 100 e pensioni non si toccano". Secondo Di Maio, la Procedura riguarda "il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018". Poi accusa l'Ue: "Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale".