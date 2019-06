ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Andrea Indini Rackete ha forzato il blocco delle motovedette invocando lo "stato di necessità" per i 40 migranti a bordo. In realtàno tutti bene: così ille sue bugie Quello che ha raccontato Carola Rackete quando è scesa dalla Sea Watch 3 non corrisponde affatto alla verità. Per giustificare la folle manovra, che ha portato l'imbarcazione dell'ong tedesca nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta della Guardia di Finanza, laha invocato lo "stato di necessità" per i quarantun immigrati clandestini che si trovavano a bordo. In realtà, come confermano fonti delal Giornale.it,o di loro. "Resta quindi da capire a cosa si riferisse l'ong per giustificare l'attracco non autorizzato", ci spiegano. La situazione è precipitata la notte scorsa quando la Rackete ha deciso di forzare il blocco delle motovedette. Intorno ...

skappe1964 : 'Nessun migrante stava male'. Così il Viminale smonta le balle della capitana - maxwolf63 : Il Viminale smonta la capitana: ?'Nessun migrante stava male' -