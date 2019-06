Formula 1 | Vettel mastica amaro | “non sono arrabbiato con nessuno | mi stavo preparando

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019) Il tedesco ha parlato di quanto accaduto prima del Q3, sottolineando di non essereconper il guaio accusato dalla sua Ferrari Qualifiche sfortunate per Sebastianin Austria, il pilota della Ferrari non è potuto scendere in pista nel Q3 per colpa di un problema tecnico accusato subito dopo l’unico tentativo svolto in Q2. photo4/Lapresse Una disdetta per il quattro volte campione del mondo e per la Ferrari, che avrebbe potuto monopolizzare la prima fila vista la pole position ottenuta da Leclerc. Giunto nel parco chiuso dopo le qualifiche,ha provato a spiegare il proprio stato d’animo ai microfoni di Sky Sport: “non, non credo ci sia motivo per esserlo. Si è rotto qualcosa che non doveva rompersi e dobbiamo capire il perché, ma noncon, assolutamente. In una giornata come questa fa male ...

SkySportF1 : ?? Emozione pura #Leclerc ? Problemi per #Vettel ?? I dettagli: - SkySportF1 : ?? Lavoro sulla #Ferrari di #Vettel ? #Hamilton under investigation ?? I dettagli: - Agares54407531 : RT @SkySportF1: ?? Emozione pura #Leclerc ? Problemi per #Vettel ?? I dettagli: -