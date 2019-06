Xiaomi non teme LG | lo sfottò viene servito su un piatto d’argento

Non aggiornate Xiaomi Mi 9 SE alla MIUI 10.3.1.0 se non volete rischiare il brick : Alcuni possessori di Xiaomi Mi 9 SE non stanno trascorrendo delle ore felici: dopo aver installato l'ultimo OTA hanno dovuto fare i conti con un brick L'articolo Non aggiornate Xiaomi Mi 9 SE alla MIUI 10.3.1.0 se non volete rischiare il brick proviene da TuttoAndroid.

TENAA certifica Xiaomi Mi C99e - ora non ha più alcun segreto : ecco specifiche - foto e render : Xiaomi Mi CC9e ha ricevuto la certificazione TENAA, ora non ha più alcun segreto. ecco specifiche tecniche, foto e render. L'articolo TENAA certifica Xiaomi Mi C99e, ora non ha più alcun segreto: ecco specifiche, foto e render proviene da TuttoAndroid.

Tempi ufficiali per Android Q su smartphone Xiaomi - chi forse non lo riceverà : Arriverà Android Q su smartphone Xiaomi, in particolare su quali? E' stato lo stesso produttore a chiarire la sua personale roadmap di distribuzione per il prossimo aggiornamento del sistema operativo Android. Le notizie sono molto positive per un bel numero di dispositivi, incerte per altri. Partiamo dunque dalle buone notizie e e dalla tabella di marcia di Android Q su smartphone Xiaomi che certamente lo riceveranno. Per un primo elenco ...

Con Xiaomi HiPee Smart Pill Box non scorderete di prendere le medicine : Xiaomi presenta HiPee Smart Pill Box, una scatola porta Pillole con una companion app che permette di ricordare esattamente quando prendere le medicine. L'articolo Con Xiaomi HiPee Smart Pill Box non scorderete di prendere le medicine proviene da TuttoAndroid.

L’autonomia di Xiaomi Mi 9 non vi soddisfa? C’è una versione con batteria da 6.500 mAh : Se l'autonomia di Xiaomi Mi 9, con la sua batteria da 3.300 mAh, non vi sembra sufficiente, è possibile avere una batteria poù capiente, fino a 9.900 mAh. L'articolo L’autonomia di Xiaomi Mi 9 non vi soddisfa? C’è una versione con batteria da 6.500 mAh proviene da TuttoAndroid.

A questo prezzo non ci sono scuse per non acquistare le Xiaomi Mi Airdots : Le cuffie true wireless Xiaomi Mi Airdots, insieme a Xiaomi WiFi Repeater, sono in offerta su eBay al prezzo più basso di sempre. L'articolo A questo prezzo non ci sono scuse per non acquistare le Xiaomi Mi Airdots proviene da TuttoAndroid.

Un power bank che fa da specchietto per truccarsi? Non poteva che essere di Xiaomi : Makeup Mirror è il nome di uno speciale power bank lanciato da Xiaomi con l'obiettivo di conquistare il pubblico femminile. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Un power bank che fa da specchietto per truccarsi? Non poteva che essere di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Download terza beta Android Q disponibile per tanti smartphone non Google : bene Huawei - OnePlus - Xiaomi ma non Samsung : Da poche ore è disponibile il Download della terza beta Android Q. A margine della conferenza Google I/O in scena ieri a Mountain Views, il nuovo aggiornamento in test del sistema operativo è stato reso disponibile non solo per i dispositivi Pixel della famiglia Google ma, mai come in passato, anche per un numero considerevole di smartphone dei produttori Huawei, OnePlus, Xiaomi e di alcuni altri brand. Grande assente nella lista invece, giusto ...