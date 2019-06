VIDEO Caduta Jorge Lorenzo | bruttissimo highside nelle prove libere del GP d’Olanda

Camila Cabello è caduta perché Shawn Mendes non è riuscito a prenderla durante le prove di “Señorita” : il VIDEO memorabile : Tranquillo, non si è fatta nulla The post Camila Cabello è caduta perché Shawn Mendes non è riuscito a prenderla durante le prove di “Señorita”: il video memorabile appeared first on News Mtv Italia.

VIDEO Superbike - GP Misano 2019 : gara-2 - highlights e sintesi. Rea vince e riapre il Mondiale - caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il britannico si è imposto agevolmente in Romagna e ha riaperto la lotta per il titolo iridato visto che Alvaro Bautista è caduto nelle battute iniziali mentre si trovava al comando. Il centauro della Kawasaki accusa un ritardo di 16 punti dall’alfiere della Ducati, oggi soltanto 14esimo al traguardo dove Razgatlioglu e Sykes hanno completato il podio tutto ...

Ciclismo – Thomas pronto a difendere il titolo al Tour de France : il britannico torna in sella dopo la caduta in Svizzera [VIDEO] : Geraint Thomas torna in sella dopo la brutta caduta al Giro di Svizzera: il britannico del team INEOS aggiorna i fan sui social Sospiro di sollievo per Geraint Thomas: il britannico del Team INEOS è tornato già ad allenarsi dopo la violenta caduta di qualche giorno fa al Giro di Svizzera. Il campione in carica del Tour de France è tornato in sella per preparare la Grande Boucle e difendere il titolo. E’ stato Thomas stesso ad ...

Superbike – Caduta tremenda per Van der Mark a Misano - highside e impatto violentissimo con l’asfalto [VIDEO] : Il pilota della Yamaha perde il controllo della sua moto sul finale delle FP2 e finisce violentemente a terra, venendo trasportato poi al centro medico Bruttissima Caduta per Michael van der Mark sul finire della seconda sessione di prove libere del Gp di Misano di Superbike, chiusa peraltro davanti a Bautista e Cortese. Il pilota della Yamaha perde il controllo della sua moto all’uscita dell’ultima curva, volando in aria e ...

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2019/ Streaming VIDEO e tv : caduta per Geraint Thomas! : DIRETTA GIRO di SVIZZERA 2019 Streaming video e tv: orario, percorso e vincitore della 4tappa Murten-Arlesheim di 163,9 km, oggi martedì 18 giugno,.

Caduta shock per un ex corridore! Phil Gaimon in condizioni raccapriccianti : “non ricordo cosa è successo - ma…” [VIDEO] : Terribile Caduta per Phil Gaimon: le condizioni dell’ex ciclista americano sono terrificanti I ciclisti sono esposti a rischi altissimi: tante le difficoltà che affrontano durante le loro gare e che li mettono in serio pericolo. Lo sa bene Chris Froome, caduto durante la ricognizione della quinta tappa del Giro del Delfinato e costretto a saltare il Tour de France 2019 per le brutte conseguenze riportate. Come il britannico del team ...

Chris Froome : ‘Sono fortunato’ - e spunta un VIDEO girato prima della caduta : Finalmente arriva qualche notizia confortante sul conto di Chris Froome, reduce da un terribile incidente avvenuto mercoledì scorso durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Il campione del Team Ineos ha riportato numerose fratture e sarà costretto ad un lunghissimo percorso di riabilitazione prima di poter tornare in bicicletta. Intanto però Froome ha condiviso le sue prime immagini e dichiarazioni dopo l’incidente e i ...

Ciclismo - spunta un VIDEO inedito prima della caduta : sull’asfalto anche alcune macchie di sangue : ITV ha pubblicato un VIDEO che ritrae Chris Froome prima della tremenda caduta che gli ha causato numerose fratture Il dodici giugno resterà un giorno da dimenticare per Chris Froome, caduto prima della crono del Giro del Delfinato, schiantandosi contro un muro e riportando gravissime conseguenze. Il ciclista britannico è stato operato al femore e al gomito all’ospedale di Saint-Etienne, dovendo adesso rispettare un periodo di riposo ...

Caduta Libera - Lino Banfi ospite a sorpresa : "Nicolò Scalfi? Un altro nipotino acquisito" (VIDEO) : Lino Banfi, oggi, lunedì 13 giugno 2019, ha preso parte all'ultima puntata di Caduta Libera. L'attore ha stretto la mano al super campione (ancora in carica), Nicolò Scalfi. Ecco lo scambio di battute tra il padrone di casa ed il suo gradito ospite:prosegui la letturaCaduta Libera, Lino Banfi ospite a sorpresa: "Nicolò Scalfi? Un altro nipotino acquisito" (video) pubblicato su TVBlog.it 13 giugno 2019 19:41.

VIDEO GP Spagna Superbike 2019 - gara-2 : highlights e sintesi. Van der Mark vince a sorpresa - caduta di Bautista : Grande spettacolo nella gara-2 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Michael van der Mark ha vinto in maniera inattesa, il pilota della Yamaha ha conquistato il primo successo stagionale e ha chiuso al meglio il weekend sul circuito di Jerez. L’olandese ha approfittato al meglio della sorprendente caduta di Alvaro Bautista: l’alfiere della Ducati, leader della classifica generale, è scivolato nel corso del secondo giro ...

Valentino Rossi - caduta al Mugello/ VIDEO MotoGp : scivola Yamaha - disastro Gp Italia : Valentino Rossi, brutta caduta al Mugello: gara e Gran Premio d'Italia da dimenticare per il Dottore che scivola con la sua Yamaha nella ghiaia. Il Video

MotoGp – Il Gp d’Italia termina con una caduta per Valentino Rossi [VIDEO] : Valentino Rossi termina in anticipo la sua gara al Mugello: il Gp d’Italia si conclude con una caduta per il Dottore Mugello disastroso per Valentino Rossi: dopo l’incomprensione con Rins che ha fatto scivolare il Dottore dalla 15ª alla 21ª posizione, il nove volte campione del mondo è stato protagonista di una caduta a 16 giri dal termine del Gp d’Italia. La gara di casa lascia dunque l’amaro in bocca a Valentino ...

Clamoroso al Giro d’Italia – Caduta per Roglic : lo sloveno perde terreno [VIDEO] : Clamorosa Caduta per Roglic nella 15ª tappa del Giro d’Italia: quanta sfortuna per lo sloveno della Jumbo Visma La 15ª tappa del Giro d’Italia sta regalando emozioni incredibili. Vincenzo Nibali è andato all’attacco, guadagnando terreno e riuscendo a staccare Primoz Roglic, visibilmente in difficoltà. Lo sloveno della Jumbo Visma non è riuscito oggi a rispondere all’attacco del suo rivale e, in discesa, nei km ...

Giro d’Italia 2019 – Tremenda caduta nel km finale - Ackermann ha la peggio : ferite profonde per il tedesco [VIDEO] : Nel chilometro finale della decima tappa, una maxi caduta rovina la volata vinta poi da Demare davanti a Viviani Brutta caduta nel finale della decima tappa del Giro d’Italia 2019, a farne le spese è soprattutto Pascal Ackermann che finisce per primo a terra venendo colpito dalle biciclette dei suoi avversari. Un inconveniente non da poco per il corridore della Bora, riuscito ad arrivare al traguardo ma in condizioni davvero ...