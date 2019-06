Sembra che anche i coccodrilli siano stati vegani | un tempo

agi

(Di venerdì 28 giugno 2019)sono vegetariani o perlomeno lo sonoin passato. E parliamo di un passato assai remoto, quello dell'era mesozoica, e a rivelarlo è una ricerca pubblicata su Current Biology. La scoperta parte dallo studio operato sui denti del Crocodyliforms che, per i meno tecnici, potremmo semplicemente descrivere come il coccodrillo ai tempi dei dinosauri, il primo della famiglia che ha dato origine a quello attuale. Una dentatura complessa che nell'arco dei secoli è cambiata almeno tre volte. Se infatti il coccodrillo, per come lo conosciamo oggi, viene universalmente riconosciuto per i suoi denti aguzzi, perfetti per mordere la carne, una volta invece pare che avesse la bocca piena di denti con molti dossi e creste, bocca tipica degli erbivori; noi, gli esseri umani, classificati come onnivori, infatti abbiamo una dentatura a metà strada. Keegan Melstrom, studentessa ...

beppe_grillo : Bruciano ancora da Nord a Sud, i depositi di rifiuti. Bruciano in maniera sospetta, a decine. Legambiente anni fa c… - carlaruocco1 : #ReggioEmilia Scosse elettriche, lavaggi del cervello e abusi sui minori per vendere i bambini. #AngelieDemoni un'i… - Einaudieditore : Una storia incredibile come quella che racconta @PabloTrincia in #Veleno non potrebbe succedere più oggi. E invece.… -