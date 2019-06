Rider | al via lo sciopero a Milano | venerdì sera niente consegne di cibo a domicilio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019). Le biciclette e gli scooter deirestano fermi dalle 17.30 alle 21.30 per loindetto da Deliveranceche ha invitato altre città italiana a partecipare e ha invitato tutti i fattorini alla manifestazione di protesta in piazza 25 aprile. Le loro richieste sono un salario minimo garantito, l’indennità di cassa per i contanti, una maggiorazione del 30% in caso di maltempo e del 20% per il lavoro notturno, 13esima e 14esima, Tfr, ferie e malattie. Gli slogan pubblicati sul volantino della manifestazione sono: “Il tempo delle attese è finito, è ora di lottare. Pretendi i tuoi diritti, più soldi per tutti”. Il collettivo Deliveranceè diventato noto, oltre che per la battaglia per i diritti dei, per aver pubblicato ad aprile scorso la lista dei vip che “non danno la mancia”: una ...

