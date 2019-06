MotoGp – Subito una caduta ad Assen | spavento per Petrucci | il terribile volo fa

sportfair

(Di venerdì 28 giugno 2019)saper Danilo: ildel ternano della Ducati nelle Fp1 del Gp d’Olanda fa allarmare i suoi uomini ai box Il weekend di gara del Gp d’Olanda è finalmente iniziato: i piloti dellasono in pista, sul circuito di, per la prima sessione di prove libere. A circa mezz’ora dal termine delle Fp1, una bruttaha fatto allarmare gli uomini ai box Ducati.è stato infatti protagonista di un bruttoche lo ha scaraventato contro l’asfalto violentemente. Il ternano è finito poi sulla ghiaia e per fortuna non ha riportato gravi conseguenze:si è infattialzato per tornare ai box, non è andata così bene invece alla sua Desmosedici, distrutta. L'articolounaadper, ilfa allarmare gli uomini ai box ...

corsedimoto : DIETRO LE QUINTE - Alessio 'Uccio' Salucci, amico fraterno di Valentino Rossi, convolerà a nozze con Pamela Severin… - impresacity : RT @NetApp_Italia: Manca poco all'ultima tappa della NetApp Data Driven Academy. Vieni a trovarci a Roma per scoprire come @NetApp può aiut… - d_nalon : RT @NetApp_Italia: Domani ultima tappa della Data Driven Academy. Vieni a conoscere i trend @NetApp in un mondo guidato dai dati. Se non ti… -