Manolas | uno che per prendere la palla si butta nel fuoco

(Di venerdì 28 giugno 2019) Sarà Kostasa sostituire Raoul Albiol. Il greco ha sei anni in meno dello spagnolo. Un’ottima scelta, lo definisce il Corriere dello Sport, un giocatore che è una garanzia per il campionato italiano, anche se, sopra di lui, ci sono De Ligt e Van Dijk.gioca in Serie A dal 2014. Nella Roma è stato quasi sempre titolare, anche con il succedersi degli allenatori. Ha giocato la Champions nei cinque anni in giallorosso e porterà nel Napoli una sufficiente esperienza internazionale. Perfetto nella difesa a 4 (ma ha anche all’attivo la presenza nella difesa a 3) nel centro-destra. Ha la capacità di giocare in coppia con qualsiasi tipo di partner. Con Garcia giocava accanto a Yanga.Mbiwa che si alternava ad Astori. Nella stagione seguente ha affiancato Rudiger e De Rossi e anche Castan. Nella stessa stagione, con Spalletti in panchina, è passato nella difesa a 3: lui a ...

