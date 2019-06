Manolas | oggi la firma Sarà in ritiro a Dimaro a metà luglio

ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) Kostasè in vacanza in Grecia, a Naxos, ma di fatto può essere considerato un calciatore azzurro. Come annunciato ieri da Gianluca Di Marzio, l’affare è concluso, mancano solo alcuni elementi da limare. Ieri mattina, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli e la Roma hanno messo a punto gli ultimi dettagli eto le carte. Alla Roma, in virtù della clausola rescissoria da 36 milioni inserita nel contratto del greco, andranno 16 milioni di euro più il cartellino di Diawara, valutato 18 milioni più 2 di bonus. Bisogna solo redigere la formula ufficiale, perché la Roma entro domenica deve creare plusvalenze per 48 milioni. Non resta che aspettare i comunicati ufficiali. Il fatto certo è che Kostas affiancherà Koulibaly prendendo il posto di Albiol. Il greco nondal primo giorno. Dovrebbe congiungersi ai nuovi compagni adel ritiiro. Nelle prossime ore non è ...

