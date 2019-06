‘L' appeso di Conakry’ è il torrido ultimo thriller di Jean-Christophe Rufin

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) In perfetto accordo con l’attuale stagione estiva caratterizzata da temperature che resteranno negli annali, per il 17 luglio 2019 si attende il nuovodi. Il titolo è abbastanza singolare e, verrebbe da dire, se non la fa girare, la fa alzare la testa: “L'di Conakry” (E/O pagg. 192); e la fa alzare ovviamente verso il luogo dove l’autore ha deciso di porre il personaggio privo di vita, verso l’albero di una nave.è uno scrittore dalle diverse possibilità, infatti annovera anche competenze abbastanza lontane da quella di inventore di storie poliziesche come, ad esempio, quella di medico (è fra i promotori di 'Medici senza frontiere'). Da ricordare e associare alla sua persona, anche i titoli di ambasciatore francese in terra senegalese e quello di presidente di 'Action contre la faim'. La trama del libro Aurel Timescu è un uomo ...