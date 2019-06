Giulia Salemi | parla l' amica | «Francesco Monte era un prepotente | non gli importava nulla

Giulia Salemi regalo inaspettato in radio : Giulia Salemi ha partecipato all’ultima di due puntate di Takeaway, la trasmissione di “radio 105 “che l’ha vista ospite di Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Matteo Lotti e Alan Caligiuri. Per Giulia, in radio, sono arrivati dei regali inaspettati: diversi mazzi di fiori. A spedirli non è stato un ammiratore segreto, ma le tante fan e follower che hanno voluto esprimere affetto e stima nei confronti di Giulia Salemi. Ogni mazzo di ...

L'amica della Salemi : Francesco Monte un prepotente - non gli interessava Giulia : A qualche settimana di distanza dall'annuncio della fine della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi parla un'amica della ragazza, che fa accuse durissime. Sono passate diverse settimane da quando Francesco Monte e Giulia Salemi hanno interrotto la loro relazione. Sembrava fosse una favola a lieto fine e invece i due hanno diviso le loro strade poco prima di iniziare la convivenza. I motivi non sono mai stati resi noti dai ...

Giulia Salemi fa una confessione inaspettata : “Sono molto dispiaciuta” : Giulia Salemi dispiaciuta: cosa è successo all’ex di Francesco Monte Ultimo giorno in radio per Giulia Salemi. L’influencer, reduce dal Grande Fratello Vip e fresca di rottura con Francesco Monte, è stata protagonista di Radio 105, nella trasmissione di Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Matteo Lotti e Alan Caligiuri. Giulia Salemi ha fatto una confessione inaspettata commentando su Instagram: “Buongiorno, ultimo giorno di ...

Giulia Salemi e Monte - parla un'amica di lei : 'Un amore calcolato - lui voleva ripulirsi' : La relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi è terminata ormai da qualche settimana. A voler chiudere la love story è stato proprio l'ex di Cecilia Rodriguez, ma le motivazioni non sono però conosciute. L'ex gieffina si è mostrata molto provata da questa rottura nel corso dei primi giorni, ma adesso sembra aver ripreso in mano la sua vita. La donna è sempre stata molto presa da Monte, fin dai tempi del Grande Fratello, in cui ha fatto di ...

Francesco Monte/ L'amica di Giulia Salemi : 'Non gli interessava niente di lei' : Pesanti accuse per Francesco Monte da parte di un'amica di Giulia Salemi: 'Non gli importava niente di lei, ha fatto di tutto per...'.

Francesco Monte e Giulia Salemi - dure accuse dopo l'addio : 'Lui prepotente e pesante' : Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip vi è quella composta da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti e innamorati sotto l'occhio vigile delle telecamere all'interno della casa più spiata d'Italia e nonostante vari tentennamenti e problemi di coppia, hanno scelto di vivere la loro relazione fuori dal contesto televisivo. Una storia che tuttavia non è durata tantissimo, visto ...

Giulia Salemi - un'amica : "Francesco Monte prepotente - pesante. L'ha lasciata senza un motivo reale" : Il settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha raggiunto un'amica di Giulia Salemi per conoscere i reali motivi della rottura, dopo poco meno di un anno, con Francesco Monte. La ragazza, interpellata dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, non ha mai creduto alla buona fede dell'ex tronista di 'Uomini e Donne'. Giulia Salemi: 'Francesco Monte? Penso solo a me stessa, ...

Giulia Salemi in radio - il regalo inaspettato : tanti mazzi di fiori. Ecco di chi sono : Giulia Salemi, dopo la fine della storia con Francesco Monte, non si ferma e va avanti. La influencer ha infatti partecipato, questa mattina, all'ultima di due puntate di Takeaway, la...

Gf Vip - Giulia Salemi dopo l'addio con Francesco Monte : "Ora sto pensando a me stessa" : L'italo-persiana, intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha parlato della fine della sua storia d'amore con l'ex tronista.

Giulia Salemi dopo Francesco Monte : penso a me stessa : Giulia Salemi sta cercando di superare la delusione per la fine della storia con Francesco Monte, La Salemi come ha confessato, al settimanale ‘Nuovo Tv’, ha intenzione di riprendere in mano le redini della propria vita, circondandosi degli affetti di sempre: “penso solo a me stessa, ora. Avere momenti positivi e negativi fa parte dei social, ma i miei amici mi supportano così come la mia famiglia. La modella forse per stare meglio, dopo la ...

Giulia Salemi e il mazzo di rose : "Quanto vi posso amare?" - : Riccardo Palleschi La rottura del rapporto di Giulia Salemi con Francesco Monte ha intristito la ragazza, così i suoi fan le hanno mandato un mazzo di di rose rosse Dopo la rottura del fidanzamento, Giulia Salemi e Francesco Monte, non sono più tornati sull'argomento. Sui rispetti canali social i due condividono con i rispettivi fan sono momenti delle proprie giornate, i successi lavorativi e altro ancora. In pratica tutto ma mai ...