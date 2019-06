A 100 anni si opera di cataratta per poter vedere i suoi nipoti

A 100 anni si opera alla cataratta per poter vedere i suoi nipoti : Voleva vedere la luce, i colori e, soprattutto, il volto dei suoi nipoti: per questo motivo, all’età di 100 anni, una donna si è operata alla cataratta. È successo al “Città di Lecce Hospital”, dove è stato eseguito il raro intervento di chirurgia oculare. La paziente da 20 anni aveva la visione ingiallita a causa della patologia e vedeva molto meno di un decimo:Si legge sul Corriere ...

“100 Citroën per 100 anni” : a Torino il raduno per celebrare il centenario della marca : in occasione della quinta edizione del Parco del Valentino, si sono radunati 100 veicoli Citroën per celebrare il centenario...

Dieta per arrivare a 100 anni e altri consigli di chi ce l’ha fatta : Il segreto per vivere 100 anni? La Dieta mediterranea e fitness, anche per la mente. La vita media si allunga e in Italia i centenari sono 15mila (Dati Istat 2018). Di questi 40 risiedono all’interno delle 48 strutture di Korian Italia, azienda leader nei servizi per l’invecchiamento di qualità, sul territorio nazionale, ai quali vanno aggiunti altri venti ospiti che raggiungeranno questo traguardo entro la fine del 2019. Korian ha chiesto ...

“100 Citroën per 100 anni” : un tuffo nella storia : In occasione della quinta edizione del Parco Valentino, i Club Citroën italiani hanno radunato a Torino una selezione di 100 veicoli, a simboleggiare altrettanti anni di vita della Marca. Cento veicoli custoditi e utilizzati con passione dai proprietari, a testimonianza del loro attaccamento a Citroën, la Marca più collezionata al mondo. “100 Citroën per 100 […] L'articolo “100 Citroën per 100 anni”: un tuffo nella storia sembra essere il ...

I segreti della salute degli Hunza - la comunità che vive oltre 100 anni - non si ammala mai e non soffre di cancro : In una regione montuosa del nord del Pakistan si trova la Valle degli Hunza, un’area isolata dell’Himalaya che ospita una comunità di persone che vivono più a lungo di chiunque altro sulla Terra, superando un secolo di vita. Ma quali sono i segreti della loro longevità? Quanti hanno sentito parlare degli Hunza, noti anche come Buruscio, probabilmente sono già a conoscenza delle leggendarie notizie sull’aspettativa di vita di 120 anni di queste ...

Gabriele D’Annunzio : a Trieste la polemica sulla statua a 100 anni dall’impresa di Fiume : Continua la polemica sulla statua di Gabriele D'Annunzio che l'amministrazione comunale di Trieste vorrebbe collocare in centro città per celebrare i 100 anni dall'impresa di Fiume. Non tutti i cittadini sono d'accordo con la scelta del sindaco, così hanno lanciato una petizione online per bloccare l'iniziativa.Continua a leggere

Milan e Inter sono pronte a cambiare stadio : storia dei 100 anni di San Siro : Milan e Inter hanno deciso: si farà il nuovo stadio e il Giuseppe Meazza di San Siro verrà demolito. L'annuncio l'ha dato il presidente rossonero Paolo Scaroni a Losanna, a poche ore dal verdetto sull'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026: "Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni". Sulla stessa lunghezza d'onda ...

Il Viareggio compie 100 anni - tanti ex alla partita evento : presente Luciano Spalletti [FOTO] : 1/6 Foto Instagram ...

Pensioni : Salvini - 'quota 100 non si tocca - confermata anche per anni a venire' : Milano, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Quota 100 non si tocca, la confermo anche per gli anni a venire". Lo ha detto dal palco del Festival del Lavoro a Milano il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Salvini ha spiegato che proprio grazie a quota 100 "Eni nel 2019 manderà in pensio

Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' (4) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il consolidamento, sono state rinforzate le pile mediante la realizzazione di colonne armate con l’iniezione nel terreno di materiale cementizio tramite la tecnologia jet grouting. Per quanto concerne il rafforzamento delle fondazioni del ponte sono stati eseguiti

Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' (2) : (AdnKronos) - La costruzione del ponte risale ai primi del Novecento (1914-1916) e per le sue caratteristiche storico-tipologiche gli è stato riconosciuto l’interesse culturale con provvedimento della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto. Da qui l’esigenza di conciliar

Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “I tantissimi cittadini presenti qui sono il più significativo riconoscimento dell’impegno profuso da tutti i lavoratori per la realizzazione di quest’opera. È un giorno di festa per celebrare un intervento che tutela il passato guardando al futuro, in cui si restituis

Lavoro - 10 anni dopo la crisi +100% di occupati part time anche se vorrebbero il tempo pieno. E 1 - 9 milioni sono donne : Più di 2,7 milioni di italiani, il 107% in più rispetto al 2008, hanno un’occupazione part-time anche se vorrebbero lavorare (e quindi guadagnare) di più. E 1,9 milioni sono donne. E’ la grande trasformazione del mercato del Lavoro italiano nei dieci anni dopo la crisi, fotografata nel Rapporto annuale 2019 dell’Istat. Lo scorso anno gli occupati hanno superato il livello raggiunto prima della grande recessione, toccando quota ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...