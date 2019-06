5 anni fa gli One Direction erano in concerto a San Siro | i ricordi dei fan

Alitalia - Di Maio : ‘Atlantia decotta quando toglieremo concessioni - non può salvarla’. La holding : ‘Provoca gravi danni in Borsa’ : Una nuova chiusura ad Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di non coinvolgere la holding controllata dalla famiglia Benetton nel tortuoso processo di ricerca di un socio per la compagnia di bandiera perché “il giorno in cui, come governo, in maniera coerente” verranno revocate le concessioni al gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, come promesso dopo il crollo del ...

Dieta per arrivare a 100 anni e altri consigli di chi ce l’ha fatta : Il segreto per vivere 100 anni? La Dieta mediterranea e fitness, anche per la mente. La vita media si allunga e in Italia i centenari sono 15mila (Dati Istat 2018). Di questi 40 risiedono all’interno delle 48 strutture di Korian Italia, azienda leader nei servizi per l’invecchiamento di qualità, sul territorio nazionale, ai quali vanno aggiunti altri venti ospiti che raggiungeranno questo traguardo entro la fine del 2019. Korian ha chiesto ...

Formula 1 – Verstappen spaventa la Red Bull : “Mercedes e Ferrari più veloci - io non voglio finire 4° fino a 35 anni” : Max Verstappen inizia ad essere stanco di finire al 4° posto: il pilota olandese dà fiducia alla Red Bull ma non vorrebbe ritrovarsi a 35 anni a lottare per stare appena fuori dal podio Dopo Mercedes e Ferrari, la Red Bull è decisamente la terza forza del campionato. Lo dicono i numeri in classifica e le prestazioni in pista, nonostante il gap con il duo di testa sia evidente. Max Verstappen, nella conferenza stampa che inaugura il weekend ...

Giancarlo Magalli e il messaggio per i 30 anni di matrimonio con l'ex moglie : "Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno. Ne sono passati anche una decina da quando quel matrimonio è finito, ma non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste". Inizia così il messaggio scritto da Giancarlo Magalli su Facebook dedicato all'ex moglie Valeria ...

Maltempo e grandine a Modena : 4 milioni di euro di danni agli edifici pubblici : Ammontano a quasi 4 milioni di euro i danni agli edifici pubblici in città causati dalla grandinata di sabato 22 giugno stimati dai tecnici del Comune di Modena che in questi giorni hanno completato le verifiche. Il danno al patrimonio comunale (tra i quali scuole, palestre, strutture per anziani e strade) è stato stimato in 2 milioni e 780 mila euro; a questi si aggiungono i danni alle strutture della Provincia per circa 420 mila euro e ...

Varese - madre costringe la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre : arrestati : Ha costretto la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre. Per questo una donna è stata arrestata insieme al marito, a Varese. Entrambi i genitori sono accusati anche di aver maltrattato i loro quattro figli. Le violenze sessuali del padre nei confronti della bambina sarebbero stati compiuti sotto gli occhi della madre. Gli arresti risalgono a un mese fa. Ma la vicenda è stata raccontata giovedì dal procuratore Varese Daniela ...

Il padre violentava la figlia di 10 anni - la madre assisteva : arrestati genitori a Varese : Una donna è stata arrestata insieme al marito, a Varese, per aver maltrattato i suoi quattro figli e per aver costretto la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre. Violenze sessuali cui la stessa madre avrebbe assistito.Gli arresti risalgono a un mese fa e la vicenda è stata resa nota stamane dal Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo, durante una conferenza stampa per l’arresto di ...

VIDEO – De Laurentiis sui tifosi bianconeri : “La Juve raggruppa tutti gli insoddisfatti del Sud - i veri torinesi tifano Torino! Fatturato 10 anni in crescita - fatte grandi cose…” : De Laurentiis parere sui tifosi bianconeri Il presidente del Napoli De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset a margine di un evento alla Camera dei deputati. Il patron ha espresso una sua considerazione riguardo il dualismo con la Juventus ed i suoi tifosi. Queste le sue dichiarazioni: “La nostra competitor di sempre è la Juve, proprio per un fatto di tifo ovviamente. La Juventus avendo un ...

Letizia di Spagna ricicla il tubino e non sbaglia : a 47 anni è perfetta : Letizia di Spagna ricicla ancora il look e non sbaglia. La Sovrana ha partecipato a Madrid col marito Felipe a un incontro della Fondazione Principessa delle Asturie, l’associazione che prende il nome dal titolo di sua figlia Leonor, e che si occupa di promuovere i valori della scienza e della cultura. Letizia si è presentata con un elegante tubino color tiffany del suo stilista preferito, Hugo Boss. Una abito formale ed elegante ma non ...

Billy Drago - morto di ictus a 73 anni/ Addio al grande Frank Nitti de Gli Intoccabili : Billy Drago è morto: l'attore americano aveva 73 anni, ed era divenuto famoso in particolare per il suo ruolo nel capolavoro Gli Intoccabili

Una ragazza dice di essere stata espulsa per 10 anni dagli USA per vecchi messaggi sulla cocaina : essere espulsi da un paese come gli Stati Uniti per presunti messaggi riguardanti l'utilizzo di cocaina. Possibile? È quello che è successo a Isabella "Issy" Brazier-Jones, cittadina londinese di 28 anni, che non potrà più mettere piede sul suolo americano per i prossimi dieci anni. La sua vacanza con l'amica Olivia che doveva durare due mesi, tra Los Angeles e New York, come la stessa Issy racconta in prima persona a Vice (e come riporta ...

Musica e soldi : quanti ne giravano negli anni 70 e quanti ne girano ora : La Musica è intimamente attratta dal denaro. «All’idea di quel metallo portentoso, onnipossente, un vulcano la mia mente già incomincia a diventar», cantava Figaro, Il barbiere di Siviglia di...

Carola - 31 anni - la capitana che sfida il Viminale : «La mia vita è stata facile - per questo aiuto gli altri» | Il video : Passaporto tedesco, 31 anni, 5 lingue sul curriculum. I sovranisti di lei dicono che è una figlia di papà, lei invece racconta: «Ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità»

Modena. Grandine : il Comune raccoglie le segnalazioni dei danni : I cittadini e le imprese che hanno subito danni agli immobili nel corso della grandinata che ha colpito la città