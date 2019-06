Ustica | 39 anni dopo | Rai e La7 ricordano le vittime del DC9 Itavia

blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019) La sera del 27 giugno 1980 il DC-9in viaggio, in ritardo, da Bologna a Palermo scompare dai radar con 81 persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio: il suo destino apparirà chiaro al mattino, quando il mare inizia a restituire oggetti e corpi affondati al largo dell'isola di. A 39da quella tragedia sembra ormai chiaro che nei cieli italiani, quella sera, si stava svolgendo una vera e propria battaglia aerea, ma ancora non è chiaro chi abbia colpito - molto probabilmente - con un missile l'aereo civile che si trovò al momento sbagliato nel posto sbagliato e che fu usato - molto probabilmente - come scudo da Mig libici braccati da caccia occidentali, francesi e/o USA, come sembrano suggerire alcune ricostruzioni., 39: Rai e La7ledel DC9pubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2019 07:40.

