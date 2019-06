Samsung ama il display da 6 | 7 pollici | dovrebbe essere su ben cinque smartphone

L’ultimo aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds migliora lo streaming musicale e la qualità delle chiamate : Oggi Samsung sta rilasciando la versione del firmware R170XXU0ASF3 per le Galaxy Buds che occupa poco più di 1 MB. Il changelog indica che questo aggiornamento migliora lo streaming della musica e in modo particolare la qualità delle chiamate telefoniche ritenuta deludente da alcuni utenti. L'articolo L’ultimo aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds migliora lo streaming musicale e la qualità delle chiamate proviene da TuttoAndroid.

Samsung spiega come bloccare chiamate spam e pubblicità sugli smartphone Galaxy : Adblocker, protezione tramite identificazione delle chiamate e anti-tracciamento intelligente sono le opzioni che Samsung consiglia ai propri utenti di attivare sui Galaxy per migliorare la privacy e la sicurezza del proprio dispositivo. L'articolo Samsung spiega come bloccare chiamate spam e pubblicità sugli smartphone Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit e al prezzo migliore di sempre su Amazon : Due wearable di Samsung al prezzo migliore di sempre: accade su Amazon Italia L'articolo Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit e al prezzo migliore di sempre su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Da non perdere le offerte Amazon per i Samsung con prezzo Galaxy S10 - M20 e A50 più che basso a giugno : Le offerte Amazon prendono piede in questo sabato 8 giugno, focalizzandosi sugli smartphone Samsung. Il prezzo del Samsung Galaxy S10 è in continuo ribasso ma anche quello di altri due esemplari della serie ma del segmento di fascia media come il M20 e l'A50 non scherza affatto in quanto a convenienza. Si parte con la promozione destinata al Samsung Galaxy S10. Tra le offerte Amazon di queste ore ecco che quella destinata al top di gamma di ...

Niente da fare per il Samsung Galaxy S9 con la registrazione delle chiamate post patch di maggio : Non sono particolarmente incoraggianti in questi giorni le segnalazioni provenienti dai possessori di un Samsung Galaxy S9 che sono interessati ad effettuare la registrazione delle chiamate. Questione calda praticamente da uno anno, quando è entrato in gioco Android Oreo, con una soluzione che fino a questo momento non è stata trovata. O almeno non ufficialmente. Già, perché il produttore coreano, come si potrà notare anche attraverso il nostro ...

Offerte Amazon al 7 maggio : Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Pro e P30 Lite : La giornata del 7 maggio non è avida di Offerte Amazon: le proposte commerciali fioccano, potreste volerle cogliere, ed è per questo che siamo qui pronti a sottoporle prontamente alla vostra attenzione, in modo possiate valutarle con la dovuta calma, per poi eventualmente affondare il colpo al momento giusto (vi anticipiamo che tra le proposte figura anche quella relativa al Samsung Galaxy S10e, tra i device più acquistati di questo ...