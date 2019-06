Perché è un errore per l’Italia fare un passo fuori da Schengen

Stefano Feltri al Bilderberg - per me è un errore e le spiego Perché : Caro Stefano Feltri, non volevo scrivere questo post e ho riflettuto a lungo prima di spedirlo, poi ho ritenuto giusto farlo per amore della verità. Insomma, non sono un complottista e comprendo le sue ragioni in merito alla partecipazione alla riunione del Bilderberg. Ragioni valide sul piano strettamente teorico: un giornalista partecipa a un convegno: che c’è di male? dal blog di Stefano Feltri ...

Pier Luigi Bersani - un errore da dilettanti. Parla Orlando : "Perché il Pd non deve dialogare con il M5s" : Vento di terrore dentro il Pd. Mentre Nicola Zingaretti sogna un risultato sopra il 20%, nel cuore dei democratici c'è chi guarda già oltre. Pier Luigi Bersani, rientrato di fresco dopo la dolorosa scissione del 2017, suggerisce di pensare a un inciucio con il Movimento 5 Stelle in caso di crisi di

Matteo Salvini - l'esperto Lorenzo De Sio : "Il grave errore - Perché rischia di finire come Renzi" : Sta virando troppo a destra, Matteo Salvini, e per questo rischia di fare la fine di Matteo Renzi. Ne è convinto Lorenzo De Sio, ordinario di Scienza politica alla Luiss, che in un'intervista al Giornale spiega perché la parabola del vicepremier e leader della Lega stia prendendo una china pericolos

Matteo Renzi insulta Matteo Salvini : "Perché semina odio e terrore. Democrazia a rischio?" : Torna a farsi sentire Matteo Renzi. Lo fa in un'intervista a Repubblica in cui si parte dalle prossime elezioni Europee: "Il Pd - spiega l'ex premier - ha scelto una strategia di coinvolgimento e inclusione. Andremo peggio del 2014 ma meglio del 2018. E dunque questo sarà un segnale positivo per il

Gruppo FCA - ecco Perché è stato un grave errore e un tradimento vendere Magneti Marelli : Un altro pezzo di eccellenza italiana va in mano estere inoltre il ricavato della cessione non ha avuto la destinazione giusta Cinque giorni fa su tutti i giornali è apparsa la notizia della cessione di Magneti Marelli da parte del Gruppo FCA alla Calsonic Kansei Corporation, fornitore giapponese di componentistica per autoveicoli controllata dalla CK Holdings. La cessione ha fruttato al Gruppo italo-americano la bellezza di circa 5,8 ...