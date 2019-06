Morgan a Porta a Porta dopo lo sfratto | “Le mie figlie mi sono state sottratte Tutti

Morgan 'uno e bino' nella seconda serata Rai - ospite di Porta a Porta e intervistato da Realiti : Morgan ospite della seconda serata di Rai 1 e Rai 2 nello stesso giorno: è quel che accadrà questa sera, mercoledì 26 giugno, dal momento che il cantautore ha annunciato via FB la sua partecipazione a Porta a Porta oltre che essere protagonista, come scritto, della terza puntata di Realiti su Rai 2. "In un paese civile la cultura e l’arte si proteggono, il lavoro pure, anche quando i meccanismi burocratici li imbrigliano, anzi, soprattutto! Il ...

Morgan contro Vasco - Ligabue - Jovanotti : “La loro priorità è il disco - come se al mondo importasse”; ce n’è anche per Asia Argento : Amici e colleghi non hanno mosso un dito per aiutarlo. Nel giorno del doloroso sfratto, Morgan si sfoga contro i colleghi della musica italiana che si sono girati dall'altra parte facendo finta di non vedere. Nel momento del bisogno, l'artista è stato lasciato completamente solo, abbandonato a se stesso. Neanche la ex moglie, Asia Argento, è accorsa in suo aiuto, anzi, al contrario, sembra essere tra coloro che hanno lamentato la mancata ...