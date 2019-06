Moggi | ' Buffon è un uomo spogliatoio | può dare un grosso contributo ai compagni'

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dopo aver ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, la Juventus è pronta a 'lanciarsi' sul mercato, con l'intento non solo di investire su giovani di qualità ma anche di affidarsi a rinforzi di esperienza. E' il caso del possibile ritorno di Gianluigialla Juventus, che come anticipato recentemente da Sky Sport, tramite le parole del suo esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, potrebbe firmare per la Juventus, sottoscrivendo un anno di contratto e successivamente diventare dirigente. L'ex portiere del Paris Saint Germain diventerebbe il secondo portiere bianconero dietro al polacco Wojciech Szczęsny e potrebbe disputare alcune partite di Serie A, un paio di partite del girone di Champions League e tutte le partite di Coppa Italia. Del possibile ritorno di Gianluigi, nelle ultime ne ha parlato l'ex dirigente bianconero Luciano, che a Radio Bianconera ha ...

