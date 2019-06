La campagna cancellata di Call of Duty | Black Ops 4 doveva avere una struttura 2v2

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Treyarch aveva avuto in precedenza un'idea molto ambiziosa per ladiofOps 4 durante lo sviluppo, ma la compagnia non è riuscita a farla funzionare, secondo il nuovo report emerso di recente.In un articolo sulle condizioni di lavoro presso Treyarch di Kotaku, si è parlato dei dettagli sullasfortunata del gioco e sui ripetuti tentativi dello studio di salvarla.Secondo il report, lasarebbe stata principalmenteta attorno alla cooperativa / PvP. Era pensata per due giocatori che si univano contro altri due giocatori. Mentre si giocava attraverso la narrazione, alcuni eventi avrebbero portato a un testa a testa con l'altra fazione, il che avrebbe permesso ai giocatori di combattere 2v2 in una.Leggi altro...