Food | arriva Carta d’identità alimentare | in digitale ' stile' e intolleranze

Food : arriva il nuovo Nesquik 'All natural' - più leggero e sostenibile : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - arriva in Italia 'Nesquik All natural', il nuovo prodotto lanciato da Nestlé con una ricetta e un packaging più sostenibile. Gli ingredienti sono ridotti a cinque, 100% naturali, tra cui cacao sostenibile dall’Africa occidentale e zucchero di canna grezzo al posto dello