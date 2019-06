Cassa dei giornalisti Inpgi | un futuro incerto

Così Lotti e Palamara orientavano le nomine dei magistrati : le carte del pg della Cassazione : Non c’era nulla di casuale negli incontri dei cinque consiglieri del Csm con Luca Palamara, Cosimo Ferri e Luca Lotti. E i togati, tanto i tre che si sono dimessi quanto due che sono ancora autosospesi, sapevano perfettamente che a quell’incontro segreto, organizzato la sera del 9 maggio in un albergo di Roma, ci sarebbe stato il deputato del Pd, ex ministro dello Sport. E, stando agli atti, sapevano benissimo anche cosa Lotti ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 giugno 2019 : Vittorio ruba dei soldi dalla Cassa del Paradiso : Vittorio prende del denaro dalla cassa del grande magazzino per inviarlo ad Andreina. Nicoletta passa un romantico pomeriggio con Riccardo.

La truffa dei bonus cultura - la Cassazione conferma la condanna per 700 18enni : comprarono smartphone al posto dei libri : Dovranno pagare una sanzioneamministrativa che, in base al codice penale, varia da 5.164euro a 25.882 euro se "la somma indebitamente percepita" nonsupera i 4mila euro. Peggio è andata al commerciante che aveva venduto i telefonini

Di Maio inCassa la fiducia del M5S : a lui l’80% dei voti online : «Primo passo per una profonda organizzazione del Movimento», dice il vicepremier. Carelli attacca: anche Renzi fece finta di niente, si sa come andò

La Cassazione mette fuorilegge la cannabis legale : "Reato il commercio dei prodotti derivati" : La sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione è destinato ad avere un impatto enorme: il mercato della canapa in...

Cannabis - Cassazione : la legge non consente la vendita dei derivati. Olio e resina sono illegali : Stop ai derivati della Cannabis nei canapa shop così come nelle rivenditorie di tabacchi. Per la Cassazione la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’Olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. La decisione arriva dalle sezioni unite penali della Suprema corte e comporta lo stop alla vendita dei sottoprodotti della canapa. La decisione ...

Cassazione : è reato il commercio dei prodotti derivati dalla cannabis light : È reato commercializzare i prodotti derivati dalla cannabis light. È la decisione presa questo pomeriggio dalle sezioni unite penali della Cassazione, presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carcano. Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Maria Giuseppina Fodaroni, aveva chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. "Integrano il reato" previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 ...

La Notte dei Re – Totti chiama Cassano - a disposizione di Figo due pilastri del Triplete nerazzurro : Altre stelle si aggiungono al grande match 6vs6 del 2 giugno al Foro Italico. Oltre al Talento di Bari Vecchia, il Capitano ritrova anche gli ex giallorossi Toni, Perrotta e Tommasi. Figo ribatte con Julio Cesar, Cambiasso, Salgado e il francese Robert Pires, campione del mondo a Francia 1998 A circa quindici giorni da La Notte dei Re, altri nuovi protagonisti scenderanno in campo il prossimo 2 giugno al fianco di Francesco Totti e Luis ...

Cassazione - no al riconoscimento dei figli di due papà - Sky TG24 - : Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con maternità surrogata non possono ottenere il riconoscimento nel nostro Paese, hanno stabilito le Sezioni Unite della Suprema Corte. ...

La Cassazione dice no al riconoscimento dei figli delle coppie con due papà : Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di figliazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero. Lo ha deciso la Cassazione sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell’«adozione particolare». Il...

Gli agenti si fanno ricchi : inCassano il 13% dei diritti tv : Tra i due litiganti, l’agente gode. Continuano a crescere infatti non solo le cifre spese per i giocatori, ma anche le commissioni che, durante ogni sessione di mercato, i club corrispondono agli intermediari. Con un impatto sempre maggiore sui conti delle società, che soprattutto in Italia investono larga parte dei propri ricavi per calciomercato e […] L'articolo Gli agenti si fanno ricchi: incassano il 13% dei diritti tv è stato ...

