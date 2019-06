Ascolti tv 26 giugno 2019 | Riviera non vola alto | vince Superquark

Ascolti TV | Mercoledì 26 giugno 2019. Basta il 13% a Superquark per vincere - Riviera parte con l’11.4%. I Legnanesi 5.9% : Riviera Nella serata di ieri, Mercoledì 26 giugno 2019, su Rai1 il debutto della nuova stagione di Superquark ha conquistato 2.257.000 spettatori pari al 13% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Su Canale 5 l’esordio della serie Riviera ha raccolto davanti al video 1.880.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ha interessato 1.487.000 spettatori pari all’8% di share. Su ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 25 giugno con il successo della Nazionale femminile : Ascolti tv la Nazionale femminile La partita delle Azzurre (che hanno battuto la Nazionale cinese per 2 a 0) in onda alle 18 su Rai 1 con il commento di Tiziana Alla e Patriza Panico in diretta dallo Stade de La Mosson di Montpellier è stata vista complessivamente da 3 milioni 963mila telespettatori pari al 30.8% di share: in pratica è stato il programma più visto della giornata. In particolare il primo tempo ha ottenuto un seguito di 3 milioni ...

Ascolti tv martedì 25 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 The Resident ha registrato un netto di 2.724.000 telespettatori, share 15,4%. Su Rai 2 Woodstock - Rita racconta ha registrato 355.000 telespettatori, share 2,4%. Su Rai 3 #Cartabianca, ultima puntata, ha registrato 1.142.000 telespettatori, share 6,5%. Su Canale 5 Rosy Abate ha registrato un netto di 2.121.000 telespettatori, share 11,6%. Su Italia 1 Il film Transformers - La vendetta del caduto ha registrato ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 24 giugno - esordio fotonico per Temptation Island : Ascolti tv, prime time esordio con il botto, anzi fotonico per citare appunto il docu-reality di Canale 5 per Temptation Island che con la prima puntata della nuova stagione fa segnare 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%. Un successo vero e proprio che relega al secondo posto il film di Rai1 con Susan Sarandon, The Meddler, visto da 2.536.000 telespettatori e uno share del 12,69%. Terzo posto per Rai2 con la partita degli Europei ...