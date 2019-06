Aggiornamento EMUI 9 1 per Huawei Mate 20 | 20 Pro | Mate 20 X | Mate 20 RS

Lista ufficiale di smartphone Honor con EMUI 9.1 e date di rilascio dell’Aggiornamento : Una data importante quella del 27 giugno per tanti utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un modello Honor, soprattutto in riferimento a coloro che da tempo aspettavano un segnale ufficiale per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo la diffusione di alcune novità per dispositivi meno popolari e prontamente trattati sulle nostre pagine, questo giovedì possiamo finalmente parlare dei prodotti ...

Aggiornamento EMUI 9.1 per Honor 10 e Honor 7X : EMUI 9.1 è l'ultima skin personalizzata per gli smartphone Huawei e Honor. È ancora basato su sistema operativo Android 9 Pie con modifiche minori all'interfaccia e, a breve, l'Aggiornamento EMUI 9.1 verrà rilasciato sugli smartphone Honor 10 e Honor 7X.

C’è un Aggiornamento per Huawei P20 Lite in Italia : ecco la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : Buone notizie per i possessori di Huawei P20 Lite in Italia: lo smartphone si sta aggiornando in queste ore alla nuova EMUI 9.1 con base Android 9 Pie. L'articolo C’è un aggiornamento per Huawei P20 Lite in Italia: ecco la EMUI 9.1 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Vola il Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9 : dal 24 giugno con l’Aggiornamento B164 : La strada è in discesa per il Huawei Mate 20 Lite, che inizia a ricevere anche in Italia l'atteso aggiornamento software all'EMUI 9.0.1 con base Android 9.0 Pie, attraverso il pacchetto B164, di cui vi avevamo già dato qualche anticipazione lo scorso 11 giugno. Le cose si mettono davvero per il meglio per la versione più economica dell'ultimo top di gamma della serie Mate, siglato 'SNE-LX1'. Ci aspettavamo un mese di fuoco per il Huawei ...

A cosa serve l’Aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro 293 : propedeuticità ad EMUI 9.1? : Non è da sottovalutare per nulla l'aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro con sigla firmware 293. Gli ex top di gamma del 2018 sono stati raggiunti già nei giorni scorsi dal pacchetto, in prima battuta. Dell'update, sulla base delle segnalazioni pervenute in redazione, abbiamo fornito le prime preliminari informazioni ma ora possiamo specificare esattamente che cosa esso prevede. La stessa sigla 293 identifica sia l'aggiornamento Huawei P20 che ...

Incerta compatibilità tra EMUI 10 e Huawei P20 Lite : alcuni chiarimenti sull’Aggiornamento : Da alcuni giorni a questa parte si parla moltissimo della possibile compatibilità tra Huawei P20 Lite ed il futuro rilascio dell'aggiornamento contenente Android Q con EMUI 10. Questione delicata, a maggior ragione se pensiamo che nei giorni scorsi lo smartphone lanciato sul mercato nel 2018 non è stato incluso nella lista dei prodotti che avranno modo di fare questo step. Una chiusura definitiva? Cosa ci dice la storia recente del produttore ...

Ogni Honor 20 avrà il proprio Aggiornamento con EMUI 10 : prime conferme in Italia : Ci sono sviluppi interessanti che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda device già popolari in Italia, come Honor 20, Honor 20 Pro e Honor 20 Lite. Dopo aver analizzato più da vicino la questione inerente la loro uscita in Italia ed il prezzo applicato da alcuni rivenditori con un articolo specifico, oggi 22 giugno occorre rivolgere lo sguardo al loro sviluppo software. Le informazioni raccolte, in parte ...

Almeno quattro Huawei ad un passo dall’Aggiornamento con EMUI 9.1 : in Asia entro una settimana : Emergono proprio in queste ore alcune buone notizie per tanti utenti che hanno deciso di acquistare uno smartphone Huawei negli ultimi mesi, in riferimento a quanto è trapelato a proposito dell'aggiornamento EMUI 9.1. Il produttore coreano, dopo aver assicurato questo pacchetto software ad un device non certo di fascia alta come Huawei P20 Lite (non esente da problemi, secondo quanto vi ho riportato negli ultimi giorni), si appresta a fare lo ...

Segnali di vita per Huawei P10 brand TIM : avvistato l’Aggiornamento EMUI 9 il 18 giugno : Arrivano nuovamente indicazioni interessanti ed incoraggianti per i non pochi utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Huawei P10 brand TIM. Secondo le ultimissime segnalazioni che ho avuto modo di annotare oggi 18 giugno, infatti, pare essere finalmente ripartita la distribuzione dell’aggiornamento contenente la tanto invocata interfaccia EMUI 9. I nostri lettori più attenti, con ogni probabilità, ricordano che l’ultimo ...

Pregi e difetti per Honor 9 Lite con Aggiornamento EMUI 9 : bollettino del 17 giugno : Trapelano questo lunedì le prime esperienze dirette maturate sul campo da parte degli utenti che in Italia hanno avuto modo di testare l'aggiornamento con EMUI 9 a bordo del cosiddetto Honor 9 Lite, dopo le informazioni preliminari dei giorni scorsi. Si tratta di un rollout molto atteso, considerando l’ampia distribuzione di un device che nel 2018 ha conquistato una quota di mercato apprezzabile in Italia. Nonostante un comparto hardware non ...

Aggiornamento EMUI 10 Beta su Huawei P30 Pro Come funziona : EMUI 10 Aggiornamento per smartphone Huawei e Honor quando verrà rilasciato e su quali smartphone arriverà l’Aggiornamento EMUI 10

Irrompe anche in Italia EMUI 9.1 per Honor 9 Lite : consigli per scaricare subito l’Aggiornamento : Arriva finalmente anche in Italia l'aggiornamento tanto invocato dagli utenti che hanno acquistato un Honor 9 Lite. Si tratta di un device di fascia medio-bassa ed il fatto che si passerà direttamente ad EMUI 9.1 non poteva non fare rumore in Europa. Dopo le notizie preliminari che abbiamo condiviso nella giornata di ieri sulle nostre pagine, dunque, tocca fare uno step in più e segnalare il fatto che oggi 14 giugno stiano giungendo alcune ...

Due grossi plus extra per i vari Huawei Mate 20 tramite l’Aggiornamento EMUI 9.1 : Ci apprestiamo a vivere mesi estivi molto caldi per tutti coloro che in questi mesi si sono lasciati sedurre dalla famiglia dei cosiddetti Huawei Mate 20. Indipendentemente dallo smartphone scelto, infatti, questi dispositivi non si limiteranno a ricevere l'aggiornamento con la tanto attesa interfaccia EMUI 9.1, ma anche alcune funzionalità extra che potrebbero fare la differenza, almeno stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di ...

Almeno 3 precisazioni su Honor 9 in vista dell’Aggiornamento EMUI 9 in estate : Ci sono molti nodi da sciogliere in questo periodo per quanto riguarda i possessori di un Honor 9. L’utenza, come tutti sanno, è spaccata. Da un lato abbiamo chi ha già avuto la possibilità di installare l’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9, mentre dall’altro chi è rimasto fuori da questo discorso, dopo che il produttore ha deciso di rimuovere temporaneamente dai server questo pacchetto software. Essendo trascorso un mese dal nostro ultimo ...