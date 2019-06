Robert Mueller | l’ex procuratore speciale statunitense dell’inchiesta sul Russiagate

Cosa ha detto di nuovo Robert Mueller su Trump e il Russiagate : Il procuratore speciale Robert Mueller (foto: Alex Wong/Getty Images) Il super procuratore Robert Mueller, che negli ultimi due anni ha condotto l’indagine sul Russiagate, ovvero sulle presunte interferenze russe sulle presidenziali americane del 2016, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare in prima persona del caso. Il discorso è durato in tutto una decina di minuti e si è rifatto a quanto si era già detto e scritto del rapporto, ...

Robert Mueller : "Mi dimetto dal dipartimento della giustizia - incriminare Trump non era un'opzione" : In due anni, da quando aveva iniziato a indagare sul Russiagate, non aveva mai rilasciato dichiarazioni pubbliche. Non si era mai presentato davanti ai giornalisti per parlare del complicatissimo caso su cui lavorava. Robert Mueller lo fa oggi, dopo che l’inchiesta si è conclusa senza l’incriminazione di Trump. Lo fa poche ore dopo la diffusione di alcune anticipazioni di un libro che lasciavano intendere che le accuse formali ...

La versione di Robert Mueller : Il procuratore speciale del Russiagate ha detto che non poteva comunque incriminare Donald Trump, ma solo decidere se scagionarlo o no: e ha deciso di no