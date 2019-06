Pressione fiscale 38% in primo trimestre 2019 Istat | dati top da 2015 | consumi ko

Istat : Pressione fiscale ai massimi dal 2015 : La pressione fiscale nei primi tremesi del 2019 è risultata del 38,0%, in aumento di 0,3 puntipercentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Crescono anche le denunce di infortuni mortali nei primi quattro mesi del 2019: sono state 303, il 5,9% in più rispetto al 2018

Istat - Pressione fiscale al 38% : è record dal 2015. Aumenta potere d’acquisto delle famiglie ma consumi frenano : Tasse record dal 2015, mentre a fronte dell’aumento del potere d’acquisto delle famiglie i consumi scendono, con una crescita della propensione al risparmio. Secondo i dati diffusi dall’Istat, nei primi tre mesi del 2019 la pressione fiscale è risultata del 38,0%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’istituto nazionale di statistica, specificando che si tratta del picco ...

Fisco - Mef : 'Migliorare lotta all'evasione è via per abbassare la Pressione fiscale' : ... le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria , e pubblicato sul sito del Mef. Politica fiscale che sarà al centro ...