LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 26 giugno DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI14.22 BEACH SOCCER – Alle 14:30 comincia il cammino dell’Italia nel torneo, prima avversaria la Russia 14.20 BOXE – ANCHE MANUEL CAPPAI IN SEMIFINALE! Decisione unanime, 5-0 per lui! 14.16 TIRO A SEGNO – Inizio convincente di Gabriele Rossetti nello skeet maschile: è secondo la prima giornata con 73. Più indietro, ventunesimo, Riccardo Filippelli 14.12 ARCO – Toja Ellison (Slovenia) è medaglia d’oro, imponendosi sulla russa Natalia Avdeeva alla freccia di spareggio (10-8) dopo il 144-144 delle prime 15 14.09 BOXE – Sul ring ora Manuel Cappai, che sfida il georgiano Darbaidze per un posto in semifinale 14.06 BEACH SOCCER – Nel girone A Portogallo batte Romania 8-2 14.04 BOXE – ASSUNTA CANFORA IN SEMIFINALE E A MEDAGLIA! Decisione unanime per ...

