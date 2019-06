Guida in stato d' ebrezza e drogato | continua la lotta della Polizia di Stato sul

È stato ucciso il generale accusato di aver Guidato il tentato golpe di sabato in Etiopia - dice la tv di stato : La tv di stato etiopie dice che la polizia ha ucciso il generale Asamnew Tsige, che il governo accusa di aver guidato il tentato golpe avvenuto sabato nello stato di Amhara, nel nord del paese. La tv di stato ha dato la

Emiliano Sala - è stato rilasciato il pilota David Henderson : "Non Guidava lui l'aereo - aveva cambiato idea" : L'incidente aereo in cui ha perso la vita il calciatore Emiliano Sala è arrivato a una svolta. È stato rilasciato David Henderson, arrestato per omicidio colposo da atto illecito dalla polizia del Dorset. Il 64enne era l'uomo che avrebbe dovuto guidare l'aereo con a bordo Sala. Salvo poi cambiare pr

Maturità 2019 - Esame di Stato/ Notte prima degli esami : Guida alla 'sopravvivenza' : Maturità 2019, Notte prima degli esami: guida alla 'sopravvivenza' per gli studenti. Come superare la Notte più lunga della vostra vita.

Milano : controlli polizia - tre denunciati per Guida in stato di ebbrezza : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - E' di tre denunciati il bilancio dei controlli realizzati dalla polizia, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, per prevenire le 'stragi del sabato sera'. I controlli, nella zona di via Valtellina a Milano, hanno permesso di sottoporre a prova con etilometro 40

Ispica - Guida in stato di ebrezza : arrestato meccanico ispicese di 39 anni : I Carabinieri di Ispica hanno arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione un ispicese di 39 anni, L.S., meccanico, per guida in stato di ebrezza

Maturità 2019 - la Guida al nuovo esame di Stato : date prove - orali e calcolo punteggio : Come si svolge la Maturità 2019? Dalla prima prova d'italiano alla seconda prova d'indirizzo multidisciplinare, dall'abolizione del quizzone e della tesina fino al sistema delle 3 buste e all'alternanza scuola-lavoro, ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo esame di Stato, in calendario dal 19 giugno prossimo.Continua a leggere

Insegnare alle auto a Guidare come conducenti umani è molto difficile - il primo passo è stato un successo : I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology stanno studiando un modo per “Insegnare” alle future auto a guida autonoma a “ragionare” come gli esseri umani. Il primo passo è far sì che il computer riesca a portare l’auto a destinazione usando solo mappe e videocamere. Sembra banale, in realtà non lo è. La differenza di approccio fra un essere umano e un computer, infatti, al momento è abissale. Quando ...

Incidente bus Siena - arrestato l’autista : si sarebbe distratto mentre Guidava : È stato arrestato nella serata di mercoledì il 35enne di Castrovillari (Cosenza), conducente del bus che è finito in una scarpata sull'Autopalio. Nell'Incidente una donna di 40 anni è morta e 37 persone sono rimaste ferite. Per il conducente del bus le accuse sono di omicidio stradale e lesioni. l’autista è stato interrogato a lungo a Siena dalla Polstrada e dal magistrato di turno ed è stato subito sottoposto ad alcoltest, risultato ...

Francesco Chiofalo - il reale stato di salute : “Non posso più Guidare” : Francesco Chiofalo svela le sue reali condizioni di salute dopo l’intervento per il tumore al cervello: “Ecco perché non ne parlo. Purtroppo non posso più guidare”. La confessione-verità su come sta il fidanzato di Antonella Fiordelisi Francesco Chiofalo ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonella Fiordelisi, dopo aver affrontato una delicata operazione al cervello […] L'articolo Francesco Chiofalo, il reale stato di ...

Salvini contestato in piazza a Lecce : "Resitituisci i 49 milioni". Ma la Provincia (a Guida Pd) : 'Benvenuto' : Fischi, urla, cori da stadio shanno accompagnato il comizio del leader della Lega in piazza sant' Oronzo a Lecce. Striscione di benvenuto sulla sede della Provincia

Esame di Stato Architetti - la Guida completa : Pubblicate le sessioni dell’Esame di Stato Architetti sul sito del Miur: a giugno 2019 la prima mentre a novembre 2019 la seconda. I candidati possono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione entro il 23 maggio 2019 e alla seconda non oltre il 18 ottobre 2019 presso le Università che predisporranno gli esami. In questo articolo intendiamo fornire una guida completa sull’Esame di Stato Architetti, con particolare ...

Padova - l’autista ubriaco dello scuolabus ribaltato a Padova aveva precedenti per Guida in stato di ebbrezza : aveva precedenti per maltrattamenti e violenza sessuale in ambito familiare, lesioni personali e minacce dopo una lite in strada ma soprattutto gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Questi i precedenti, come racconta Repubblica, di Deniss Panduru, cittadino romeno 51enne che ieri era alla guida ubriaco dello scuolabus che si è rovesciato lungo la strada provinciale 21, ad Arquà Petrarca, causando il ferimento di otto ...