Dominic Sherwood | Jace di Shadowhunters | volta pagina con lo spinoff di Penny Dreadful

(Di mercoledì 26 giugno 2019) IlHerondale diha trovato un nuovo ruolo dopo la fine della serie fantasy ma resterà ancora nel genere del sovrannaturale. Come scrive Deadline,, è uno dei sei attori del cast dello/sequel diè terminato lo scorso maggio dopo un finale di serie abbastanza ambiguo, che non ha soddisfatto molto le aspettative dei fan. Per un anno, in seguito alla notizia della cancellazione, gli appassionati del franchise hanno tentato invano di salvare il loro beneamato show, lanciando petizioni online e copiose campagne mediatiche.La versione originale diè andata in onda dal 2014 al 2016, ed è ambientata nella Londra Vittoriana. La storia intreccia le storie dei protagonisti (tra cui Eva Green e Josh Hartnett) insieme a quelle delle creature iconiche della letteratura dell'epoca (Dracula, Frankenstein, ...

