A 93 enne viene arrestata per realizzare il suo ultimo desiderio prima di morire



(Di mercoledì 26 giugno 2019) Josie Birds è statasenza aver commesso nessun crimine. La 93di Manchester, infatti, voleva finire in galera per vedere cosa si prova ad essere dalla parte sbagliata della legge. Questo uno dei suoi ultimi desideridi.A raccontare la vicenda, sua nipote Pam Smith, che in un post su Twitter spiega: “Ci tengo a ringraziare la Greater Manchester Police per aver arrestato mia nonna oggi”, scrive la donna, “Ha 93 anni e la sua salute sta venendo meno, voleva essereper qualcosa ora che è ancora in tempo”.Nel comunicato diffuso poi dalla Greater Manchester Police, gli agenti hanno tenuto a rassicurare gli abitanti della città inglese che durante la messa in scena del “finto arresto”, gli ufficiali di tutta l’area continuavano a svolgere i loro compiti per garantire la sicurezza della zona. ...

