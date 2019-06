Tumori al cervello | le nuove tecniche chirurgiche li estirpano rispettando le funzioni

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019)di Chirurgia Neuro-Oncologicacerebrali (gliomi)lecognitive a vantaggio della qualità di vita del paziente. Oggi gli interventi si fanno in base alle connessioni cerebrali del paziente (connettoma), che recupera meglio e più in fretta grazie adi riabilitazione neurocognitiva. Durante l’intervento il paziente è sveglio (in analgesia) e il chirurgo opera seguendo la mappa dei circuiti cerebrali rilevati in fase intra-operatoria e dalla risonanza magnetica funzionale. I massimi esperti internazionali di neuroscienze, chirurgia neuro-oncologica e di riabilitazione cognitiva ne parlano al Connect Brain, evento organizzato dal 20 al 22 giungo dalla U.O. di Neurochirurgia della APSS di Trento in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler con Trentino salute 4.0 L’evoluzione tecnologica sta cambiando l’approccio della ...

ITestini : @HuaweiItalia La stessa assistenza che curerà i tumori al nostro cervello - AssobiotecNews : Risultati che lasciano ben sperare sull’utilizzo dell’#immunoterapia per sconfiggere i #tumori arrivano dal congres… - CKellydrgdr : @ameliadrgdr avanzati tanto da conoscere già l'esistenza dei tumori anche se non sapevano curarli ma tentavano di r… -