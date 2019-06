Parpiglia contro Giulia De Lellis e Iannone | ' Si godano la fortuna di non dover lavorare'

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) La storia traDee Andreaè ormai alla luce del sole. I due si sono concessi una vacanza in Sardegna insieme alla famiglia di lei. Nelle scorse ore, Gabrieleha pubblicato un post con tanto di foto che immortala i due neo-fidanzati e annuncia l'uscita di un articolo su 'Chi' dedicato proprio a quella che sembra essere la coppia dell'estate. I due, secondo quanto riporta il giornalista, sarebbero stati fotografati a Milano durante il loro primo bacio e poi in Sardegna. L'influencer però, non ha per nulla gradito il comportamento dei fotografi del giornale, minacciando di agire per vie legali., tramite un commento pubblicato su IG, ha risposto alle accuse della ragazza....