Motocross | non brillano i Talenti Azzurri FMI nella tappa di Teutschenthal

Motocross - Risultato GP Germania 2019 : Gajser non concede sconti e fa sua gara-1 davanti a Tonus e Seewer : Era attesa una passerella dello sloveno della Honda Tim Gajser in gara-1 del GP di Germania 2019 di MXGP e il leader del Mondiale non ha deluso le aspettative comandando la corsa fin dal primo metro senza alcun patema, grazie all’assenza qui dei suoi due principali rivali in termini di prestazione Tony Cairoli e Jeffrey Herlings, entrambi non in perfette condizioni fisiche. Completano il podio due svizzeri, secondo ha terminato la gara ...

Motocross - come sta Tony Cairoli dopo l’infortunio? Spalla lussata - GP di Germania a rischio. “Ma io non voglio mollare” : Durissimo fine settimana per Tony Cairoli. La stella azzurra dell’MXGP, già presentatosi in condizioni fisiche precarie, a causa di un problema alla schiena causato dall’uscita di scena ad Orlyonok settimana scorsa, ha gareggiato, dovendo fare i conti con uno stato febbricitante. Nonostante questo è arrivato un eccellente terzo posto in gara-1. Poi nella seconda manche una brutta caduta e la lussazione della Spalla. come sta Cairoli dopo ...

Motocross - GP Lettonia 2019 : risultato gara-2. Gajser trionfa e rafforza la leadership iridata. Cairoli cade e si ritira - Herlings non parte : Tim Gajser ed ancora Tim Gajser. Lo sloveno fa sua gara-2 del GP di Lettonia 2019, nono round del Mondiale di Motocross classe MxGP. Sul tracciato di Kegums, l’alfiere della Honda ha vinto d’autorità precedendo di 2″189 il redivivo francese Romain Febvre (Yamaha) e l’altro alfiere della casa nipponica Jeremy Seewer (+2″738), a lungo in testa alla run e tra i protagonisti assoluti di questa seconda manche. A ...

Incidente Motocross Cavallara – Il padre di Dovizioso svela : “un pilota ha colpito Mazzola al collo! Io? Non smetto” : Antonio Dovizioso, padre del pilota Ducati Andrea, ha raccontato l’Incidente mortale di Cavallara nel quale ha perso la vita Raffaele Mazzola, dal suo punto di vista: il 65enne ha descritto con lucidità quegli attimi Nei giorni scorsi a Cavallara, una gara di Senior Cross è stata annullata a causa di un’incredibile tragedia avvenuta in pista: Raffaele Mazzola, pilota di 59 anni, è morto in un Incidente che ha coinvolto anche Antonio ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Tim Gajser non molla la presa e Tony Cairoli inizia ad accusare la pressione… : Senza Jeffrey Herlings, assente anche nel fine settimana del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP, Tony Cairoli confidava di vivere un Mondiale decisamente tranquillo. Invece, come ha capito sin dall’avvio in Argentina, quest’anno Tim Gajser non aveva la minima voglia di fallire. Lo sloveno, infatti, dopo qualche battuta di arresto di troppo, ha voluto fare capire a tutti che non si era dimenticato di avere a disposizione un ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli detta il passo ma non riesce a staccare un ottimo Gajser : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo ...