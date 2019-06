L’anno felice di Chiara Francini

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019) La grande orizzonte, anteprima del libro Un annodiEntrano velocemente dalla porta sul retro dell’ala principale, quella con le scale, e Axel, guardingo, le dice di prenderle perché l’avrebbero portata nella parte giusta della casa. «Prima togliti le scarpe, però, e portale su immediatamente.» Melania esegue e corre scalza, tutta contenta di quell’intimità casalinga. Arrivata in cima, si trova di fronte un magazzino di mobili anni Cinquanta ma anche più attempati, che ama, però tutti appiccicati paiono prendersi troppo sul serio, oltre a tutta l’aria della stanza. Axel la raggiunge ansimando leggermente per via del peso nella valigia rosa e, mentre lei continua a stare in piedi immobile, dice quasi a giustificarsi: «Sono i mobili che erano nella parte della casa di mia nonna. Lei li ha cambiati negli anni Sessanta e li ha messi qui, al piano superiore dove sto ...

