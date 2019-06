In Italia il calcio femminile ci rende misogini

LIVE Italia-Cina - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : orario - canale tv - streaming e programma : Signore e signori ci siamo. Oggi alle ore 18.00, allo Stade de la Mosson di Montpellier, andrà in scena l’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini non vuol fermarsi qui. Dopo aver concluso davanti a tutti il gruppo C, le nostre portacolori se la dovranno vedere contro una compagine che ha subito solo un gol in tutto il torneo. Non sarà una partita semplice, quindi, per le ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia - abbatti la Muraglia difensiva della Cina! Il sogno può continuare : L’orario è fissato per le 18.00 e la sede è Montpellier. E’ il giorno del giudizio per l’Italia di Milena Bertolini, è il giorno della sfida contro la Cina, ottavo di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre, reduci da una fase gironi conclusa a sorpresa al primo posto del gruppo C davanti ad Australia ed al Brasile, vogliono continuare la loro corsa e dovranno fare i conti con la compagine asiatica, che nei ...

Italia-Cina - Ottavi Mondiali calcio femminile : le probabili formazioni. Giacinti dal 1' e Giugliano in cabina di regia : Oggi 25 giugno (ore 18.00, diretta tv su Sky Sport e su Rai 1) la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini scenderà in campo a Montpellier nell’ottavo di finale dei Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre se la vedranno contro la Cina, terza del girone B, che in tutto il torneo ha subito solo una rete. La Germania, l’unica squadra fino ad ora a bucare la difesa asiatica. Si prospetta, quindi, un incontro molto ...

Italia-Cina - Mondiali calcio femminile oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il giorno del giudizio è arrivato. oggi alle ore 18.00, allo Stade de la Mosson di Montpellier si terrà l’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini va all’assalto dei quarti del torneo iridato con determinazione e voglia di far bene. Dopo aver conquistato il primato del gruppo C davanti ad Australia e a Brasile, le nostre portacolori se la dovranno vedere contro una ...

Mondiali di Calcio Femminile - Ottavi - Italia vs Cina | Diretta Rai 1 e Sky Sport : Dalla Cina alla Cina. Nel 1991 l’Italia raggiunse nel Mondiale cinese i Quarti di finale, miglior risultato della storia della Nazionale Femminile che (ore 18 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno/Mondiali) a Montpellier le ragazze di Milena Bertolini proveranno ad eguagliare battendo la Cina. Un’avversaria ostica,...

Europei Under 21 calcio 2019 - l’Italia guarda Francia-Romania e spera. Gli azzurri si qualificano alle semifinali se… Rischio biscotto : Serata di fuoco per l’Italia, bisogna guardare Francia-Romania e sperare. Si devono incrociare le dita e aspettare un risultato favorevole per potersi qualificare alle semifinali degli Europei Under 21 di calcio 2019. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti e una differenza reti di +3 (6 gol segnati), dunque per poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale come miglior seconda è ...

L'Italia del calcio femminile aspetta la Cina (e il professionismo) : Due vittorie e una sconfitta in tre partite. L'inizio per la Nazionale italiana di calcio femminile ai Mondiali di Francia 2019 è stato buono e ha portato le Azzurre lì dove volevano arrivare, agli ottavi della Coppa del Mondo. "L'obiettivo era quello di passare alla fase eliminatoria, siamo arrivat

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Italia-Cina - Mondiali calcio femminile 2019 : programma - orari e tv : La grande attesa sta per finire. Domani, alle ore 18.00, lo Stade de la Mosson a Montpellier sarà teatro dell’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini va all’assalto dei quarti del torneo iridato con determinazione e voglia di far bene. Reduce da un’ottima fase a girone (prime davanti ad Australia ed a Brasile), le nostre portacolori se la dovranno vedere contro ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-Austria 1-1 e Danimarca-Serbia 2-0. L’Italia resta ancora in vita : L’Italia tira un primo sospiro di sollievo: la Germania vince il Girone B degli Europei Under 21 di Calcio e raggiunge tra le semifinaliste (e alle Olimpiadi) la Spagna, mentre gli azzurrini tengono momentaneamente vive le speranze di staccare il pass come migliore seconda. Tutto dipenderà ora dall’esito di Francia-Romania di domani sera. Questa sera i tedeschi pareggiano per 1-1 con l’Austria, mentre la Danimarca batte 2-0 la ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia si qualifica se…Le possibili combinazioni : dipende da Francia-Romania. Biscotto inevitabile? : L’Italia Under 21 continua ad incrociare le dita. Dopo i risultati di questa sera (pareggio 1-1 tra Austria e Germania, e vittoria per 2-0 della Danimarca sulla Serbia) tutto sarà in bilico fino alla conclusione del Girone C, che scenderà in campo domani. Ogni discorso, infatti, sarà deciso dal match tra Francia e Romania. Le due Nazionali sono in vetta a braccetto al raggruppamento con 6 punti e, come si temeva, decideranno le sorti del ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Italia ancora in corsa : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Europei Under 21 calcio 2019 - l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni - gli incastri e gli incroci : L’Italia deve soltanto incrociare le dita e sperare, la qualificazione alle semifinali degli Europei Under 21 è appesa a un filo: la nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti all’attivo (+3 nella differenza reti, 6 gol segnati) e ora deve sperare di essere la migliore seconda per proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. Gli azzurri sono attesi da due giorni col cuore in gola, dovranno ...