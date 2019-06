Il Milan mette in vendita Gigio Donnarumma

Olimpiadi invernali 2026 - il presidente del CIO ammette : “Milano-Cortina? Ecco cosa ha pesato” : Il presidente del CIO ha parlato dopo l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2016 a Milano-Cortina, spiegando i motivi della vittoria C’è un motivo per cui Milano-Cortina è riuscita ad aggiudicarsi le Olimpiadi invernali del 2026, a rivelarlo è il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Bach, subito dopo l’annuncio. LaPresse/Fabio Ferrari Uscendo dall’Auditorium dello SwissTech Convention Center di Losanna ...

Il centro di ricerca a Milano per mettere ordine al dibattito sul cambiamento climatico : Greta Thunberg ha chiuso l’anno scolastico con una pagella eccellente a dispetto di tutte le assenze fatte per i lunghi viaggi intrapresi in giro per il mondo (rigorosamente in treno) per protestare contro il cambiamento climatico. Il solo fatto che la notizia venga riportata dai principali quotidia

Zingaretti mette le tende a Milano RiforDem 'ritrovo' per ex renziani : Raccogliere i riformisti che nelle diaspora renziana sono rimasti vicini all’ex premier Paolo Gentiloni e si sono avvicinati alla figura di Nicola Zingaretti. Nasce con questo scopo RiforDem, l’associazione - dicasi corrente, parlando di Pd - presentata la settimana scorsa a Milano con lo stesso Gentiloni in sala. “Rilanciare la sfida delle riforme”: questo l’obiettivo che si è data dell’associazione, ...

“Mettete i telefonini nel ghiaccio e pulite le spiagge” : i compiti delle vacanze di un preside di Settimo Milanese : “Riposatevi e divertitevi“. Inizia così l’elenco dei compiti per le vacanze estive apparso in una circolare di un preside in un istituto superiore di Settimo Milanese, che ai ragazzi ha raccomandato: “Coltivate amicizie; viaggiate; leggete, guardate film e ascoltate musica; tenete un diario e scrivete e-mail; pulite una spiaggia, un prato, un bosco a partire dalla vostra cameretta; lasciate il cellulare nel ...

Calciomercato Milan - Maldini mette nel mirino due obiettivi : si lavora per Lovren e Sensi : In attesa di definire la questione ds e allenatore, il Milan lavora anche per rinforzare la rosa da mettere a disposizione a Giampaolo Lavori in corso in casa Milan, il club rossonero infatti sta vivendo giornate frenetiche per definire la questione allenatore e individuare il nuovo direttore sportivo. Massimo Paolone/LaPresse Il prescelto è Frederic Massara, che oggi dovrebbe firmare il proprio contratto con la società di via Aldo Rossi e ...

Il Milan tenta Boban - il presidente Infantino si mette di traverso : “lo incateno alla Tour Eiffel” : Il presidente della Fifa non ha nessuna intenzione di perdere il proprio braccio destro, tentato in questi giorni da un’offerta del Milan Il Milan tenta Zvonimir Boban, ma Gianni Infantino non ha nessuna intenzione di privarsene. Il presidente della Fifa ha parlato della possibilità che il proprio braccio destro lascia la Federazione per trasferirsi a Milano, sottolineando di non gradire questa ipotesi. Jonathan Moscrop Intervenuto ...

Calcio : Milan. si dimette Leonardo - risoluzione con Gattuso : Calcio: il dirigente Leonardo e il tecnico Rino Gattuso non sono più al Milan. Il primo si e' dimesso dal suo incarico, il secondo ha risolto

Ufficiale - Leonardo si dimette dal Milan : Leonardo Nascimento de Araujo (Leonardo) ha informato AC Milan della decisione di lasciare il Club al termine della stagione con effetto immediato. AC Milan ha accettato le sue dimissioni. Il Club ringrazia Leonardo per il suo importante contributo al progetto di crescita e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera. Il […] L'articolo Ufficiale, Leonardo si dimette dal Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milan - UFFICIALE - Gattuso si dimette : “18 mesi indimenticabili - non potrà mai essere una questione di soldi” : Milan Gattuso- Ora è UFFICIALE, Gennaro Gattuso non sarà più l’allenatore del Milan in vista della prossima stagione. Le parole del tecnico, riportata da “La Repubblica”, confermano il suo addio al club rossonero: “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. La mia è una scelta sofferta, ma […] L'articolo Milan, UFFICIALE, Gattuso si dimette: “18 mesi ...

Il Milan non è una ‘questione di soldi’ - Gattuso si dimette : il mercato low cost alla base dell’addio : Gattuso ha deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore del Milan. L’ex centrocampista rossonero rinuncia a 2 anni di contratto: il mercato ‘low cost’ alla base dell’addio L’accesso alla Champions League mancato all’ultima giornata, 68 punti conquistati come nessuno negli ultimi 6 anni, l’appoggio incondizionato dei giocatori e della maggioranza della tifoseria: tutto questo non è ...

Salvini porta a Milano la destra sovranista e promette : «Una tassa al 15% per tutti» : Il leader del Carroccio in piazza con i leader dell’ultradestra rassicura sulla tenuta del Governo: «La nostra parola vale. Non abbiamo tempo per beghe o le polemiche». Ma Di Maio lo attacca: «Dica a Le Pen di prendersi i migranti»...

Stadio Inter e Milan - il sindaco Sala : “Nuovo impianto a Milano o metteremo mani” : Si torna a parlare di Stadio San Siro. Lo fa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conference call per presentare la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina all’associazione delle federazioni invernali Internazionali. Ecco le sue parole in merito. “Novità su San Siro? In un modo o nell’altro il Cio ha la garanzia che ci sarà un impianto ad alto livello, anche più di oggi perché io credo ...

Milan - Leonardo mette le cose in chiaro : “nessuna smobilitazione senza Champions. Bakayoko? Ecco cosa dico” : Il direttore dell’area tecnica del Milan ha parlato dopo il match con il Bologna, analizzando vari temi tra cui il caso Bakayoko Serata complicata per il Milan, risolta dai gol di Suso e Borini che permettono ai rossoneri di battere il Bologna e tornare al quinto posto in classifica a tre punti dalla zona Champions. Spada/LaPresse Una vittoria passata in secondo piano dopo il caso Bakayoko, scoppiato nel primo tempo per un chiaro e ...

Milan-Bologna - follia di Paquetà : mette le mani addosso all'arbitro e viene espulso [VIDEO] : Il brasiliano si fa espellere per una follia commessa ai danni dell'arbitro, che lo manda sotto la doccia per avergli messo le mani addosso follia di Lucas Paquetà durante Milan-Bologna , il ...