Grazie a Conte | la Juventus sta costruendo una squadra europea

Milan - Berlusconi e i suoi consigli : “Giampaolo è arrivato Grazie a me. Conte? Lo avrei visto bene in rossonero” : Silvio Berlusconi indossa le vesti di consigliere e guarda al futuro del Milan: Giampaolo in rossonero grazie alle sue ‘dritte’, con Gattuso qualche screzio tattico, rimpianto Conte Nonostante non sia più il presidente del Milan, Silvio Berlusconi continua a dare consigli alla sua ex squadra, parlando spesso con il nuovo presidente Scaroni. Il leader di Forza Italia, intervistato a margine della presentazione del libro di ...

Berlusconi a 360° - da Conte a Giampaolo - da Totti ad Allegri : “Il Milan ha scelto l’allenatore anche Grazie ai miei consigli” : L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi, ha detto la sua su vari argomenti, a partire dall’addio di Totti alla Roma: “Non posso entrare in casa d’altri e non conosco abbastanza la situazione Totti-Roma e Roma-Totti per poter dare qualunque giudizio”. Berlusconi ha parlato anche di Giampaolo, facendo però riferimento ad un altro allenatore che ...

Solo olive senza nocciolo per Conte - Grazie : Perfino uno come me avrebbe in mano elementi sufficienti per commentare l’intervento solenne del presidente del Consiglio. Eviterò di farlo. Vorrei però lo stesso dare un consiglio. Non a lui. Per stravagante che possa sembrare, alla “Saclà spa. Sottaceti e sottolio”. Dicendole più o meno: “Spettabi

Olanda - il numero uno dei laburisti canta vittoria : “Abbiamo sconfitto i sovranisti in Olanda Grazie ai contenuti seri” : “In Olanda abbiamo sconfitto i sovranisti grazie ai contenuti seri, dialogando con le persone e ignorando gli insulti della destra più estrema”. A parlare, a Milano per la chiusura della campagna elettorale del Pd per le Europee, insieme a Nicola Zingaretti, il candidato dei socialdemocratici alla Comissione europea e numero uno dei laburisti del Pvda, Frans Timmermans, che ha portato il suo partito in testa negli exit poll ...

ALBERTO URSO/ 'Sono contentissimo del mio percorso - Grazie a tutti' - Amici 2019 - : ALBERTO URSO finalista di Amici 2019? Dalle lacrime per la nonna morta alla pace con Tish, i momenti clou di questa settimana nella scuola

