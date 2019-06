Compiti per le vacanze | inutili? Aboliamo anche gli esami conclusivi del I ciclo

“Riposatevi - divertitevi e pulite le spiagge”. I Compiti per le vacanze speciali di un preside : “Riposatevi, divertitevi e pulite le spiagge”. Non è un semplice augurio di buone vacanze, ma è quello che si legge su una circolare scolastica voluta da un preside del milanese per assegnare compiti speciali ai suoi studenti in vista dell’estate.Andrea Bortolotti - preside dell’Istituto comprensivo di Settimo Milanese e già professore di storia e filosofia al Liceo Scientifico “Vittorio ...

Estate - il pediatra : “No ai Compiti per le vacanze - sono inutili e stressanti” : Per moltissimi alunni la scuola è appena finita o è agli sgoccioli, ma resta la spada di Damocle dei compiti per le vacanze. Se in questi giorni lo stesso ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha invitato gli insegnanti alla “moderazione” nell’assegnare temi, letture, versioni e problemi, il pediatra di Milano Italo Farnetani ribadisce tutta la sua contrarietà agli esercizi da ...

Fa i Compiti sotto un lampione perché in casa non ha la luce! Milionario paga per ripristinarla : Un video virale che ha catturato l'attenzione e il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Víctor Martín Angulo Córdoba, che ha solo 11 anni, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della prefettura locale mentre fa i compiti sotto un lampione in Perù. Senza elettricità nella sua casa di famiglia, lo studente si è appollaiato sul cordolo di un marciapiede a Moche, in Perù, per riuscire a leggere il suo libro. Quel filmato è stato ...

Laboratorio di fumetto al Cesuola e attività di aiuto Compiti al Cervese Nord per ragazzi dagli 11 ai 20 anni : ... che prevede anche l'organizzazione di incontri formativi/informativi rivolti a genitori, docenti ed educatori su tematiche rilevanti legate a difficoltà o problematiche del mondo adolescenziale e ...