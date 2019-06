Anche lo smartphone con doppio display sposa il 5G | ecco Nubia X 5G edition

Ecco come saranno gli smartphone del futuro con display Anche sui lati : Qualche produttore di smartphone ha già in programma di spingersi ad un rapporto schermo/corpo superiore al 100% e Ice Universe ci spiega come potrebbe fare L'articolo Ecco come saranno gli smartphone del futuro con display anche sui lati proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha già superato i 100 milioni di smartphone spediti - bene Anche Huawei Watch GT : Huawei ha annunciato che le sono bastati 5 mesi nel 2019 per raggiungere il traguardo dei 100 milioni di smartphone spediti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei ha già superato i 100 milioni di smartphone spediti, bene anche Huawei Watch GT proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura della MIUI 11 arriverà su tutti gli smartphone Xiaomi - Anche POCOPHONE F1 : MIUI 11 porterà la Modalità scura su tutti gli smartphone Xiaomi, dopo che saranno stati raccolti i feedback dagli utenti dei modelli su cui è disponibile. L'articolo La Modalità scura della MIUI 11 arriverà su tutti gli smartphone Xiaomi, anche POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

Una tegola su molti smartphone Xiaomi senza più aggiornamenti beta ma Anche stabili : Chi ha uno smartphone Xiaomi di segmento intermedio e magari pure non proprio recentissimo deve farsi una ragione del cambiamento in arrivo per il proprio telefono, lato software. Gli aggiornamenti in beta per molti dei dispositivi del brand non saranno più disponibili e pure nel brevissimo tempo. Brutte notizie riguardano anche le versioni stabili. L'annuncio è di quelli ufficiali e riportato anche dalla fonte Phone Radar. A partire dal ...

Anche Nokia pronta alla sfida 5G con due smartphone nel terzo trimestre : Anche HMD Global ha reso noto di avere in progetto il lancio nel corso del 2019 di uno smartphone Nokia che possa sfruttare la connettività 5G. Ecco cosa sappiamo L'articolo Anche Nokia pronta alla sfida 5G con due smartphone nel terzo trimestre proviene da TuttoAndroid.

Limite WhatsApp su smartphone Huawei e Honor nuovi : neAnche Facebook e Instagram preinstallati : La domanda serpeggia da giorni: WhatsApp su smartphone Huawei e Honor sarà ancora disponibile nonostante il ban USA? Gli stessi dubbi riguardano Facebook e Instagram e ora a tal proposito abbiamo una posizione ufficiale del team del social network per eccellenza, appunto Facebook, che non lascia spazio ad equivoci. La notizia del momento è stata lanciata da Reuters, su fonte diretta delle dichiarazioni Facebook: Il tris di app social non ...

IKEA : presto gli acquisti Anche da smartphone tramite app ufficiale : Quando si parla di soluzioni di arredamento che si adattano alle esigenze di tutti, la catena svedese di punti vendita dedicati ai mobili è considerata una garanzia per milioni di consumatori. Da diversi anni, tuttavia, sta cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti effettuano i propri acquisti, con una forte spinta dell’e-commerce che continua a macinare numeri in crescita. E’ quindi inevitabile che per non rischiare di ...

Carrefour vi tenta con il nuovo volantino di maggio : sconti fino al 40% Anche su smartphone : Carrefour vi tenta con il nuovo volantino di maggio: sconti fino al 40% anche su diversi smartphone Android, tra cui Huawei P20 Lite e HONOR View 10 Lite L'articolo Carrefour vi tenta con il nuovo volantino di maggio: sconti fino al 40% anche su smartphone proviene da TuttoAndroid.

I “Super Sconti” di Trony sono Anche online : ecco gli smartphone in offerta fino al 30 maggio : I "Super Sconti" di Trony sono anche online: ecco gli smartphone in offerta fino al 30 maggio. E tra questi anche Huawei P30 Pro e Nokia 7.1! L'articolo I “Super Sconti” di Trony sono anche online: ecco gli smartphone in offerta fino al 30 maggio proviene da TuttoAndroid.

eBay rilancia i suoi “Imperdibili” con sconti fino al 50% Anche su smartphone Android : Su eBay ritornano gli "Imperdibili": per i prossimi giorni sconti fino al 50% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy A50 (2019) L'articolo eBay rilancia i suoi “Imperdibili” con sconti fino al 50% anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Anche Vivo sta pensando a smartphone con notch esterno dalla forma particolare : Dopo Xiaomi e Huawei, Anche Vivo brevetta due diversi design per smartphone con reverse notch, una o più protuberanze per alloggiare la fotocamera frontale. L'articolo Anche Vivo sta pensando a smartphone con notch esterno dalla forma particolare proviene da TuttoAndroid.

Tre smartphone di Huawei sono protagonisti di offerte Wind e Vodafone - Anche per i più piccoli : Tre smartphone di Huawei sono protagonisti in queste ore di alcune offerte di Wind e Vodafone L'articolo Tre smartphone di Huawei sono protagonisti di offerte Wind e Vodafone, anche per i più piccoli proviene da TuttoAndroid.