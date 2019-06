Tariffe telefoniche | pioggia di rincari a giugno | ecco chi sta rimodulando

Ue - in vigore il tetto per Tariffe telefoniche e sms/ Prezzi - escluse le aziende : tariffe telefoniche e sms Ue, da oggi entra in vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal Parlamento Europeo.

Unione Europea - da oggi entra il vigore il tetto per Tariffe telefoniche e sms : Fissato un tetto massimo di costo per le chiamate e i messaggi tra cittadini dell’Unione Europea. Dal 15 maggio entra in vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche approvato nel novembre scorso dal Parlamento Europeo. Ora per le chiamate da un numero italiano verso un altro numero (fisso o mobile) di un paese europeo è stata fissata una spesa massima di 19 centesimi al minuto (considerando l’Iva, il calmiere sale a 23,18 ...