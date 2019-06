Il prof mi ha molestata in classe! Carabinieri a scuola dopo la denuncia della studentessa (Di lunedì 24 giugno 2019) Oltre agli studenti questa mattina c'erano anche i Carabinieri al liceo Mursia di Carini a seguito della denuncia presentata dal padre e dalla madre di una studentessa minorenne per una tentata violenza subita da un insegnante. Nel primo giorno degli esami orali per la maturità gli uomini dell'Arma, su disposizione della Procura di Palermo, hanno perquisito l’istituto di via Trattati di Roma. Notificato l’avviso di garanzia al professore per il reato di tentata violenza sessuale aggravata. (Di lunedì 24 giugno 2019) Oltre agli studenti questa mattina c'erano anche ial liceo Mursia di Carini a seguitopresentata dal padre e dalla madre di una studentessa minorenne per una tentata violenza subita da un insegnante. Nel primo giorno degli esami orali per la maturità gli uomini dell'Arma, su disposizioneProcura di Palermo, hanno perquisito l’istituto di via Trattati di Roma. Notificato l’avviso di garanzia alessore per il reato di tentata violenza sessuale aggravata.

Stando ai primi elementi emersi la giovane studentessa avrebbe raccontato ai genitori delle attenzioni riservate da qualche mese a lei da un docente. In svariate occasioni il professore avrebbe tentato di palpeggiarla malgrado le residenza dell’adolescente. E in in alcuni casi ci sarebbe anche riuscito. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi che si occupa delle fasce deboli.