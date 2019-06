Federer | decimo successo ad Halle e quella dolce coincidenza | “quando vinco qui va bene

sportfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Rogervince la finale die trionfa per la 10ª volta. Lo svizzero sorride: quando vince in Germania poi vaanche Wimbledon Battuto David Goffin in finale, Rogerha alzato il suotrofeo ad, il primo della stagione su erba appena iniziata. Il tennista svizzero parte col piede giusto e volge subito il pensiero a Wimbledon, il grande appuntamento estivo, consapevole di una: quando vapoi vaanche Wimbledon. In conferenza stampa Rogerha dichirato: “quando è finita ho veramente realizzato che avevo vinto il titolo 10 volte, mentre prima, anche durante gli ultimi punti, mi sentivo come durante i match contro Tsonga o Bautista Agut, molto concentrato su cosa dovevo fare. Alla fine ho provato molta felicità. Ora penso che questo è un momento speciale della mia carriera, un titolo per la decima volta. ...

