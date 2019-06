Evelina Christillin | I Giochi 2026? Un' iniezione di fiducia per un Paese che sembra

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) “C’erano buone sensazioni già da stamattina, ma finché non ho visto il voto finale, scritto, sono stata prudente. Da buona piemontese so che la prudenza è sempre d’obbligo”. Ora che il verdetto è stato pronunciato e il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato a Milano e Cortina iInvernali dellascia ogni cautela da parte e si abbandona alla gioia. “Il risultato raggiunto oggi è anche un’diper il sistema Italia, soprattutto in un momento come questo, in cui non assistiamo a trionfi collettivi del nostro, sia da un punto di vista economico che politico”, dice ad Huffpost pochi minuti dopo la pronuncia del verdetto. Lo ha ascoltato a Losanna, insieme con la delegazione italiana che ha convinto, a discapito della Svezia, gli 82 elettori del Cio a ...

