Ecco varie altre novità in arrivo su App Google con la versione 10 12

Gboard 8.4 sta per arrivare con varie piccole novità : Ecco le : Google rilascerà a breve Gboard 8.4 beta, versione che non introduce cambiamenti significativi ma puntella qua e là l'esperienza d'uso L'articolo Gboard 8.4 sta per arrivare con varie piccole novità : eccole proviene da TuttoAndroid.

Taglio pensioni d’oro da giugno - Ecco le varie aliquote : Prende il via il prossimo giugno il Taglio delle pensioni d'oro previsto dalla legge di bilancio. In una circolare pubblicata sul sito, l'Inps sottolinea che "a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici". Gli importi saranno ...