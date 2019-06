Ecco i nomi dei primi due smartphone CC9 di Xiaomi

Astronomia - la “Luna della Fragola” in tutto il suo splendore : Ecco perché è la più colorata dell’anno [FOTO] : Gli appassionati di osservazioni celesti hanno avuto un trattamento speciale la scorsa notte, quando la “Luna della Fragola” ha illuminato il cielo notturno, brillando di rosa, rosso e arancione mentre sorgeva sopra l’orizzonte. Quando il sole appare più alto nel cielo vicino al solstizio d’estate, la luna piena, opposta al sole, appare generalmente più bassa nel cielo. Questo significa che la luna piena più vicina al solstizio d’estate brilla ...

Grande Fratello Vip - tra i concorrenti anche Cicciolina e il Divino Otelma. Ecco tutti i nomi : Il Grande Fratello Vip tornerà da novembre con la quarta edizione e proprio in questi mesi gli autori stanno contattando varie celebrità per capire chi potrebbe essere interessato a partecipare. Tra i volti noti potrebbero esserci: il Divino Otelma, Cicciolina e Giucas Casella. Quest'ultimo – contat

Aiuti alle famiglie - dai sussidi economici ai congedi parentali lunghi : Ecco come funzionano negli altri Paesi europei : Bonus bebè, assegni per gli asili nido e sconti fiscali per chi ha figli o familiari a carico. Sono diversi gli Aiuti alle famiglie già previsti dalla legislazione italiana. Una serie di sussidi che il vicepremier Luigi Di Maio punta ancora a semplificare e implementare con le risorse risparmiate rispetto a quelle previste per il reddito di cittadinanza, nonostante da più parti si chieda di non spendere quei soldi per ridurre il deficit. I ...

Staff Sarri Juventus : viceallenatore e preparatore atletico - Ecco tutti i nomi : Staff Sarri Juventus: viceallenatore e preparatore atletico, ecco tutti i nomi Maurizio Sarri deve ancora sedere sulla panchina della Juventus che già circolano interessanti ipotesi sui nomi che andranno a infoltire il suo Staff. Sarri non è ancora ufficialmente l’allenatore della Juventus, e mentre le indiscrezioni su Guardiola vanno ormai scemando, l’unico nome più quotato per la panchina della Juventus nella stagione 2019/2020 è proprio ...

L'economia italiana sta per fare boom - Ecco come evitare il botto : Ha iniziato un anno fa l’ex ministro Savona: “Il PIL italiano può crescere del 3%”. Poi è arrivato il premier Conte: “Il 2019 sarà un anno bellissimo”. A ruota l’ha seguito il vice premier Di Maio gridando dal balcone “abbiamo abolito la povertà!”, per poi rincarare la dose: “il 2019 sarà l’anno del boom economico”. Improvvisazione e ...

Salviniani vs anti-salviniani. Nomi Ecco gli schieramenti in Forza Italia : Salviniani contro anti-Salviniani. Mentre Silvio Berlusconi cerca faticosamente di rilanciare Forza Italia dopo il deludente risultato alle elezioni europee del 26 maggio, gli azzurri si dividono tra chi auspicano un ritorno veloce del leader leghista nel Centrodestra e chi invece... Segui su affarItaliani.it

Matteo Salvini - Ecco le tre donne giudice pro migranti e contro Viminale : nomi e carriere : Tre i giudici nel mirino di Matteo Salvini. Tutti e tre hanno in comune il sesso e la poca simpatia nei confronti del vicepremier leghista. Si tratta di Luciana Breggia, magistrato del Tribunale di Firenze, di Matilde Betti, presidente della prima sezione del Tribunale civile di Bologna, e di Rosari

Calciomercato Lazio – Inzaghi rinnova e chiede 2 colpi per reparto! Ecco i nomi di Tare : e su Milinkovic-Savic e Luis Alberto… : Simone Inzaghi rinnova con la Lazio fino al 2021 e chiede due colpi per reparto al ds Tare: Ecco i nomi caldi. L’allenatore biancoceleste vuole anche garanzie su Milinkovic-Savic e Luis Alberto Simone Inzaghi ha legato il suo rapporto professionale alla Lazio fino al 2021. L’allenatore biancoceleste ha accettato il rinnovo del contratto proposto dalla società capitolina, chiedendo però nuovi acquisti per migliorare la rosa. Il ...

Cannabis light - i prodotti a rischio e i danni economici : Ecco le sei conseguenze della sentenza della Cassazione : Vendere i derivati della Cannabis con “effetto drogante” è reato. A dirlo è la sentenza emessa giovedì dalle sezioni unite penali della Cassazione. Una decisione che è andata a definire l’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, quella cioè inerente alla “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ma che ha lasciato molti commercianti con diversi punti interrogativi. Secondo il provvedimento ...

X Factor 2019 - Ecco i nomi dei nuovi quattro giudici : Mara Maionchi - Samuel dei Subsonica - Malika e Sfera Ebbasta : Rivoluzione totale (o quasi) dentro la giuria di X Factor, talent di Sky Uno giunto alla tredicesima edizione. Dopo giorni di rumors, ipotesi e smentite ecco che è stata ufficializzata la nuova giuria. Ci sarà Mara Maionchi, anche se aveva mostrato segni di stanchezza e aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato il posto. La produttrice dovrà anche fare da collante per tutta la giuria. Arrivano le new entry: Samuel dei Subsonica, il trapper ...

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Ecco chi sono : L'Italia da oggi ha 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato il decreto di nomina di questi 25 cittadini che hanno meritato questo...

Premio Campiello : Ecco i nomi dei cinque libri finalisti della 57esima edizione : É stata scelta oggi a Padova la cinquina dei libri della 57esima edizione del Premio Campiello, uno dei più noti riconoscimenti del panorama letterario italiano che viene assegnato annualmente a un'opera di narrativa italiana edita nell'anno di riferimento. I cinque libri rimasti in gara sono: "Il gioco di Santa Oca" di Laura Pariani (edito da La nave di Teseo), "La vita dispari" di Paolo Colagrande (edito Einaudi), "Carnaio" di Giulio ...

X Factor 2019 - i nuovi giudici : Ecco i nomi certi e quelli (a sorpresa) ancora in forse : Rivoluzione X Factor! Per la tredicesima edizione il talent show, in onda su Sky, ha deciso di rivoluzionare la giuria, con la conferma della sola Mara Maionchi, sempre più volto televisivo e recentemente impegnata anche con Italia’s got talent. Dopo cinque anni ha salutato il programma Fedez, dopo tre in uscita anche Manuel Agnelli e si è conclusa l’esperienza di Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale entrato in corsa per ...

Nuovo allenatore Milan 2019 : sostituto Gattuso - Ecco i nomi favoriti : Nuovo allenatore Milan 2019: sostituto Gattuso, ecco i nomi favoriti È tempo di cambiamenti in casa Milan. Il 28 maggio 2019 con un comunicato ufficiale la società ha annunciato di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto con il proprio allenatore Gennaro Gattuso. Nuovo allenatore Milan, inizia una nuova era? La stessa società AC Milan ha aggiunto che c’è l’intenzione di avviare “un processo di ...